Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe'de Denizlispor hazırlıkları sürüyor
Son Dakika Spor Fenerbahçe'de Denizlispor hazırlıkları sürüyor

Fenerbahçe'de Denizlispor hazırlıkları sürüyor

21 dakika önce

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana milli takımlarda bulunan oyuncuların katılmadığı belirtildi.

Fenerbahçe'de Denizlispor hazırlıkları sürüyor, System.String[]

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana milli takımlarda bulunan oyuncuların katılmadığı belirtildi.


Sakatlıkları bulunan Hasan Ali Kaldırım ile Nabil Dirar'ın da yer almadığı idmanda Victor Moses ve Garry Rodrigues'in özel program dahilinde çalıştığı aktarıldı.


Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenmanın, çabukluk çalışmasının ardından dar alanda yapılan çift kale maçla sona erdiği kaydedildi.


Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Can Bartu Tesisleri, Fenerbahçe, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 04:01 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Cumhurbaşkanı Erdoğan: Harekat başladığından bu yana 109 terörist öldürüldü
Erdoğan, harekatın adını neden 'Barış Pınarı' koyduklarını açıkladı Erdoğan, Suriye'deki tutuklu DEAŞ'lılar için güvence verdi: Gereken neyse onu yapacağız 80 yaşındaki Amerikalı ile evlenen Meltem Miraloğlu'nun evinde kaldığı yazardan çarpıcı iddia: Beni tehdit etti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2019 16:23:11. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe'de Denizlispor hazırlıkları sürüyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]