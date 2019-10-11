Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe'de Denizlispor hazırlıkları sürüyor
Son Dakika Spor Fenerbahçe'de Denizlispor hazırlıkları sürüyor

Fenerbahçe'de Denizlispor hazırlıkları sürüyor

1 saat önce

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki antrenmanda, milli takımlardaki 11 oyuncu ile Victor Moses, Garry Rodrigues, Hasan Ali Kaldırım ve Nabil Dirar'ın katılmadığı belirtildi.

Fenerbahçe'de Denizlispor hazırlıkları sürüyor, System.String[]

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki antrenmanda, milli takımlardaki 11 oyuncu ile Victor Moses, Garry Rodrigues, Hasan Ali Kaldırım ve Nabil Dirar'ın katılmadığı belirtildi.


Moses ve Rodrgiues'in özel program dahilinde çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi. Hasan Ali'nin ise özel tabanlık yaptırmak için bulunduğu ABD'de programı dahilinde çalıştığı kaydedildi.


Sarı-lacivertliler, hafta sonunu izinli geçirdikten sonra 14 Ekim Pazartesi günü Yukatel Denizlispor maçının hazırlıklarına Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde tekrar başlayacak.


Can Bartu Tesisleri, Denizlispor, Fenerbahçe, Hasan Ali, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 03:36 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Denizlispor, Tolunay Kafkas ile anlaşamadı! 4 aday daha var
Ozan Tufan isyan etti: Kadro dışı kalınca yanımda kimse yoktu Fenerbahçe tarihinde bir ilk: Kızlar için futbol okulu Denizlispor'un yeni Teknik Direktörü Mehmet Özdilek oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2019 17:08:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe'de Denizlispor hazırlıkları sürüyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]