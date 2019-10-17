Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe'de Denizlispor hazırlıkları sürüyor
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Fenerbahçe'de Denizlispor hazırlıkları sürüyor

1 saat önce

Süper Lig'in 8. haftasında 20 Ekim Pazar günü deplasmanda Denizlispor'la karşılaşacak olan Fenerbahçe, maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe'de Denizlispor hazırlıkları sürüyor, System.String[]

Süper Lig'in 8. haftasında 20 Ekim Pazar günü deplasmanda Denizlispor'la karşılaşacak olan Fenerbahçe, maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.


Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen idman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Antrenmanda üç gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.


Antrenmanda Max Kruse özel program eşliğinde çalışırken, Zanka, Ferdi ve Isla ise takımla çalıştı. Sarı-lacivertlilerde tüm oyuncular milli takımdan döndü. Grip olan Altay bugünkü antrenmana katıldı. Grip olan Harun ise antrenmanda yer almadı.


Sakatlıkları devam eden Nabil Dirar ve Emre'nin tedavilerine devam edildi.


Fenerbahçe, Denizlispor maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek. - İSTANBUL

Denizlispor, Fenerbahçe, Spor

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 03:47 Kaynak: İHA
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