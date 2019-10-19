Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe'de Denizlispor hazırlıkları tamam
Son Dakika Güncel Fenerbahçe'de Denizlispor hazırlıkları tamam

Fenerbahçe'de Denizlispor hazırlıkları tamam

2 saat önce

Fenerbahçe, Süper Lig'in 8. haftasında yarın deplasmanda Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Fenerbahçe'de Denizlispor hazırlıkları tamam, System.String[]

Fenerbahçe, Süper Lig'in 8. haftasında yarın deplasmanda Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından üç gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Denizlispor hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, akşam saatlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla Denizli'ye hareket edecek.

(İHA)

Denizlispor, Fenerbahçe, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 02:45 Kaynak: İHA
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