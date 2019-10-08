Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe'de denizlispor maçı hazırlıkları başladı
Son Dakika Spor Fenerbahçe'de denizlispor maçı hazırlıkları başladı

Fenerbahçe'de denizlispor maçı hazırlıkları başladı

23 dakika önce

Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nun 8'inci haftasında deplasmanda Yukatel Denizlispor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, hazırlıklarına akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

Fenerbahçe'de denizlispor maçı hazırlıkları başladı, System.String[]

Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nun 8'inci haftasında deplasmanda Yukatel Denizlispor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, hazırlıklarına akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.
Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman çabukluk çalışmasıyla sürdü. Pas çalışmasıyla devam eden antrenman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla tamamlandı.
Antrenmanda sakatlıkları bulunan Garry Rodrigues ve Victor Moses'ın takımdan ayrı özel program dahilinde çalıştığı belirtildi. Ayrıca milli takımlarında bulunan 11 futbolcunun yanı sıra ayağına özel tabanlık yaptırmak için ABD'de bulunan Hasan Ali Kaldırım'ın da antrenmanda yer almadığı öğrenildi. Hasan Ali Kaldırım'ın ABD'den 11 Ekim Cuma günü döneceği bildirildi.
Sarı-lacivertliler, yarın yapacağı çalışmalarla Yukatel Denizlispor maçı hazırlıklarını sürdürecek.


Hasan Ali Kaldırım, Denizlispor, Fenerbahçe, Spor

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 09:14 Kaynak: DHA
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