Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe'de Denizlispor maçı hazırlıkları
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Fenerbahçe'de Denizlispor maçı hazırlıkları

1 saat önce

Fenerbahçe, Süper Lig'in 8. haftasında 20 Ekim Pazar günü Yukatel Denizlispor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah idmanıyla sürdürdü.

Fenerbahçe'de Denizlispor maçı hazırlıkları, System.String[]

Fenerbahçe, Süper Lig'in 8. haftasında 20 Ekim Pazar günü Yukatel Denizlispor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah idmanıyla sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın, salonda sakatlık önleyici egzersiz çalışmalarıyla başladığı belirtildi.

Milli takımlarda bulunan oyuncuların katılmadığı idmanın dayanıklılık ve kuvvet çalışmalarıyla tamamlandığı aktarıldı.

Hasan Ali Kaldırım, Victor Moses ve Garry Rodrigues'in antrenmanın tamamında yer aldığı kaydedildi.

Fenerbahçe, akşam saatlerinde gerçekleştireceği günün ikinci idmanıyla Yukatel Denizlispor mücadelesinin hazırlıklarına devam edecek.

Denizlispor, Fenerbahçe, Spor

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 02:17 Kaynak: AA
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