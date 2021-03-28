Fenerbahçe'de Denizlispor maçı hazırlıkları

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri 'nde teknik sorumlu Emre Belözoğlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı.

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