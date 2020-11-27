Fenerbahçe'de derbi hazırlıkları

Fatih Karagümrük ile oynanan hazırlık maçında elmacık kemiği kırılan Harun Tekin'in salonda idman yaptığı, tecrübeli kalecinin 30 Kasım Pazartesi günü saha çalışmalarına başlayacağı aktarıldı.

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