Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe'de Derbi Hazırlıkları Başladı

Fenerbahçe'de Derbi Hazırlıkları Başladı

1 saat önce

Fenerbahçe, Zenit maçı sonrası pazartesi günü deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı lig karşılaşmasının hazırlıklarına öğleden sonra yaptığı antrenmanla başladı.

Fenerbahçe'de Derbi Hazırlıkları Başladı, System.String[]
Fenerbahçe, Zenit maçı sonrası pazartesi günü deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı lig karşılaşmasının hazırlıklarına öğleden sonra yaptığı antrenmanla başladı. Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen idman salonda yapılan egzersiz hareketlerinin ardından sahada devam etti. Isınma ve koordinasyon hareketleriyle süren antrenman, U21 takımının da katılımıyla yapılan çift kale maçın ardından bireysel çalışmalarla tamamlandı. Fenerbahçe, yarın tesislerde yapacağı antrenmanla derbi hazırlıklarını sürdürecek.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 05:16 Kaynak: İHA

Zenit, Fenerbahçe, Güncel
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