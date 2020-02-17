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Fenerbahçe'de derbi hazırlıkları başladı
7 saat önce
Fenerbahçe, Süper Lig'in 23'üncü haftasında 23 Şubat Pazar günü Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarına akşam saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı.
Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 09:39 Kaynak: DHA
Fenerbahçe, Süper Lig'in 23'üncü haftasında 23 Şubat Pazar günü Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarına akşam saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı.
Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman saat 18.00'de başladı. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 3 gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. İdman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla noktalandı.Sarı lacivertli ekip, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
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