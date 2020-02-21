Fenerbahçe'de derbi hazırlıkları devam ediyor

Fenerbahçe, Süper Lig'in 23. haftasında 23 Şubat Pazar günü sahasında Galatasaray'la oynayacağı derbi maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki antrenman öncesi sarı-lacivertli futbolcuların, derbinin analiz toplantısını yaptığı belirtildi.

Daha sonra futbolcuların bir kısmının sahada, bir kısmının ise salonda yenilenme çalışması yaptığı aktarıldı.

Sarı-lacivertliler, Galatasaray maçının hazırlıklarını yarın Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve kampa girecek.