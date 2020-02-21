Fenerbahçe'de derbi hazırlıkları devam ediyor - Son Dakika
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Fenerbahçe'de derbi hazırlıkları devam ediyor

7 saat önce

Fenerbahçe, Süper Lig'in 23. haftasında 23 Şubat Pazar günü sahasında Galatasaray'la oynayacağı derbi maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe'de derbi hazırlıkları devam ediyor, System.String[]

Fenerbahçe, Süper Lig'in 23. haftasında 23 Şubat Pazar günü sahasında Galatasaray'la oynayacağı derbi maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki antrenman öncesi sarı-lacivertli futbolcuların, derbinin analiz toplantısını yaptığı belirtildi.

Daha sonra futbolcuların bir kısmının sahada, bir kısmının ise salonda yenilenme çalışması yaptığı aktarıldı.

Sarı-lacivertliler, Galatasaray maçının hazırlıklarını yarın Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve kampa girecek.

Galatasaray, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 01:38 Kaynak: AA
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