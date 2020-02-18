Fenerbahçe'de derbi hazırlıkları devam etti - Son Dakika
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Fenerbahçe'de derbi hazırlıkları devam etti

7 saat önce

Fenerbahçe, Süper Lig'in 23. haftasında evinde oynayacağı Galatasaray derbisinin hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe'de derbi hazırlıkları devam etti, System.String[]

Fenerbahçe, Süper Lig'in 23. haftasında evinde oynayacağı Galatasaray derbisinin hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman saat 11.30'da başladı. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 2 gruba ayrılan sarı-lacivertli futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması gerçekleştirdi. Dar alanda yapılan hücum savunma organizasyonlarıyla devam eden idman, bireysel çalışmalarla noktalandı.

Fenerbahçe, Galatasaray maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

(İHA)

Galatasaray, Fenerbahçe, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 02:15 Kaynak: İHA
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