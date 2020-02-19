Fenerbahçe'de derbi hazırlıkları devam etti - Son Dakika
Son Dakika Spor Fenerbahçe'de derbi hazırlıkları devam etti - Son Dakika Spor

Fenerbahçe'de derbi hazırlıkları devam etti

7 saat önce

Süper Lig'in 23'üncü haftasında sahasında Pazar günü Galatasaray'ı konuk edecek Fenerbahçe, maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe'de derbi hazırlıkları devam etti, System.String[]

Süper Lig'in 23'üncü haftasında sahasında Pazar günü Galatasaray'ı konuk edecek Fenerbahçe, maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman; koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Sonrasında 3 gruba ayrılan oyuncular 5'e 2 top kapma ve pas çalışması gerçekleştirdi. 4'er takım halinde dar alanda yapılan çift kale maçlarla devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Sarı-lacivertliler, Galatasaray maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.


Galatasaray, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 02:36 Kaynak: DHA
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