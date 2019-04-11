Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe'de Derbi Hazırlıkları Sürüyor

Fenerbahçe'de Derbi Hazırlıkları Sürüyor

40 dakika önce

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında sahasında oynayacağı Galatasaray derbisinin hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe'de Derbi Hazırlıkları Sürüyor, System.String[]
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında sahasında oynayacağı Galatasaray derbisinin hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman salonda yapılan sakatlık önleyici egzersizlerle başladı. Ardından sahaya çıkan futbolcular, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle sürdürdükleri antrenmanda 3 gruba ayrılarak 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçlarla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Fenerbahçe, Galatasaray maçı hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla sürdürecek. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 02:18 Kaynak: İHA
Galatasaray, Fenerbahçe, Spor
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