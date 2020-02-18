Fenerbahçe'de derbi hazırlıkları sürüyor - Son Dakika
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Fenerbahçe'de derbi hazırlıkları sürüyor

7 saat önce

Süper Lig'in 23'üncü haftasında pazar günü derbi maçta Galatasaray'ı konuk edecek Fenerbahçe, maçın hazırlıklarına sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

Fenerbahçe'de derbi hazırlıkları sürüyor, System.String[]

Süper Lig'in 23'üncü haftasında pazar günü derbi maçta Galatasaray'ı konuk edecek Fenerbahçe, maçın hazırlıklarına sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından 2 gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Dar alanda yapılan hücum savunma organizasyonlarıyla devam eden idman, bireysel çalışmalarla noktalandı.Sarı-lacivertliler, Galatasaray maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.


Galatasaray, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 02:20 Kaynak: DHA
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