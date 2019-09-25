Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe'de derbi hazırlıkları sürüyor! Mehmet Ekici...
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Fenerbahçe'de derbi hazırlıkları sürüyor! Mehmet Ekici...

1 saat önce

Can Bartu Tesisleri'nde, Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen idman, saat 11.30'da koşu, ısınma ve çabukluk çalışmasıyla başladı.

Fenerbahçe'de derbi hazırlıkları sürüyor! Mehmet Ekici..., System.String[]

Can Bartu Tesisleri'nde, Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen idman, saat 11.30'da koşu, ısınma ve çabukluk çalışmasıyla başladı. Ardından dörderli gruplara ayrılan futbolcular, ikişerli takımlar halinde dar alanda çift kale maçlarla devam ettirdikleri idmanı, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktaladı.


Sarı-lacivertliler, yarın yapacağı antrenmanla Galatasaray derbisinin hazırlıklarına devam edecek.


MEHMET EKİCİ TAKIMLA ÇALIŞMAYA DEVAM EDİYOR!


Fenerbahçe'de TFF'ye verilen oyuncu listesinde yer almayan Mehmet Ekici, takım arkadaşlarıyla birlikte derbi hazırlığında yer aldı.


Mehmet Ekici'nin kış transfer döneminde takımdan ayrılması bekleniyor.


Can Bartu Tesisleri, Mehmet Ekici, Fenerbahçe, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 03:25 
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