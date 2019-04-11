Fenerbahçe'de Derbi Maçı Hazırlıkları
1 saat önce
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında 14 Nisan Pazar günü Galatasaray'la oynayacağı derbi maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Fenerbahçe
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 02:58 Kaynak: AA
, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında 14 Nisan Pazar günü Galatasaray
'la oynayacağı derbi maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri
'nde teknik direktör Ersun Yanal
yönetimindeki antrenmana futbolcuların, salonda başladığı belirtildi. Daha sonra sahada 3 grup halinde pas ve pres çalışması yapan futbolcuların, antrenmanı dar alanda çift kale maçla tamamladığı kaydedildi.
Sarı-lacivertli takım, Galatasaray derbisinin hazırlıklarına yarın Fenerbahçe Can Bartu
Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek.
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