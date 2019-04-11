Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe'de Derbi Maçı Hazırlıkları

Fenerbahçe'de Derbi Maçı Hazırlıkları

1 saat önce

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında 14 Nisan Pazar günü Galatasaray'la oynayacağı derbi maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe'de Derbi Maçı Hazırlıkları, System.String[]
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında 14 Nisan Pazar günü Galatasaray'la oynayacağı derbi maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki antrenmana futbolcuların, salonda başladığı belirtildi. Daha sonra sahada 3 grup halinde pas ve pres çalışması yapan futbolcuların, antrenmanı dar alanda çift kale maçla tamamladığı kaydedildi.

Sarı-lacivertli takım, Galatasaray derbisinin hazırlıklarına yarın Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 02:58 Kaynak: AA
Spor
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