Fenerbahçe'de derbi mesaisi sürüyor

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki antrenman öncesi sarı-lacivertli futbolcuların, derbinin analiz toplantısını yaptığı belirtildi.



Daha sonra futbolcuların bir kısmının sahada, bir kısmının ise salonda yenilenme çalışması yaptığı aktarıldı.



Sarı-lacivertliler, Galatasaray maçının hazırlıklarını yarın Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve kampa girecek.



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