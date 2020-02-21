Fenerbahçe'de derbi mesaisi sürüyor - Son Dakika
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Fenerbahçe'de derbi mesaisi sürüyor

6 saat önce

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki antrenman öncesi sarı-lacivertli futbolcuların, derbinin analiz toplantısını yaptığı belirtildi.

Fenerbahçe'de derbi mesaisi sürüyor, System.String[]

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki antrenman öncesi sarı-lacivertli futbolcuların, derbinin analiz toplantısını yaptığı belirtildi.


Daha sonra futbolcuların bir kısmının sahada, bir kısmının ise salonda yenilenme çalışması yaptığı aktarıldı.


Sarı-lacivertliler, Galatasaray maçının hazırlıklarını yarın Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve kampa girecek.


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Can Bartu Tesisleri, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 02:57 
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