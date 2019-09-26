Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe'de derbi öncesi neşeli antrenman
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Fenerbahçe'de derbi öncesi neşeli antrenman

44 dakika önce

Fenerbahçe, Galatasaray ile cumartesi günü deplasmanda oynayacağı derbi mücadelesinin hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe'de derbi öncesi neşeli antrenman, System.String[]

Fenerbahçe, Galatasaray ile cumartesi günü deplasmanda oynayacağı derbi mücadelesinin hazırlıklarını sürdürdü. Samandıra'da 1 nolu sahada yapılan zemin çalışmalarıysa dikkat çekti.


Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Galatasaray ile derbi mücadelesine çıkacak olan Fenerbahçe'de hazırlıklar devam ediyor. Sabah saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde, Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman düz koşu çalışması ile başladı. Daha sonra oyuncular topla çalışmaya geçerken antrenmanın basına açık son bölümünde ise ikili koordinasyon çalışmaları yapıldı. İdman esnasında ise oyuncuların neşeli hareketleri dikkat çekti.


Antrenmanda Emre Belözoğlu özel, Moses bireysel çalıştı. Rodrigues'in ise tedavisine devam edildi.


Samandıra'da zemin çalışmaları başladı


Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde 1 nolu sahada zemin çalışmaları başladı. 70 gün sürecek olan çalışmalar sonucunda zarar gören alt zemin ve çimler yenilenmiş olacak ve sezonun ikinci yarısında hazır hale gelecek. - İSTANBUL

Galatasaray, Fenerbahçe, Spor

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 11:55 Kaynak: İHA
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