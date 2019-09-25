Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe'de dev derbinin hazırlıkları sürüyor
Son Dakika Spor Haber

Fenerbahçe'de dev derbinin hazırlıkları sürüyor

1 saat önce

Fenerbahçe, Süper Lig'in 5. haftasında cumartesi günü deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı derbinin hazırlıklarını bugün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe'de dev derbinin hazırlıkları sürüyor, System.String[]

Fenerbahçe, Süper Lig'in 5. haftasında cumartesi günü deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı derbinin hazırlıklarını bugün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.


Can Bartu Tesisleri'nde, Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen idman, saat 11.30'da koşu, ısınma ve çabukluk çalışmasıyla başladı. Ardından dörderli gruplara ayrılan futbolcular, ikişerli takımlar halinde dar alanda çift kale maçlarla devam ettirdikleri idmanı, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktaladı.


Sarı-lacivertliler, yarın yapacağı antrenmanla Galatasaray derbisinin hazırlıklarına devam edecek. - İSTANBUL

Galatasaray, Fenerbahçe, Spor

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 02:21 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Max Kruse, Galatasaray derbisine hazırlanıyor
Yılmaz Vural'dan canlı yayında şok sözler: Bir daha gelenin anasını... Yönetim Adil Rami'ye kefil oldu: Derbide onu oynat Orman'ın istifası sonrasında gözler Abdullah Avcı'da! İlk aday ise Sergen Yalçın

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.09.2019 15:43:30. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe'de dev derbinin hazırlıkları sürüyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]