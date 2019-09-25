Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe'de dev derbinin hazırlıkları sürüyor
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Fenerbahçe'de dev derbinin hazırlıkları sürüyor

30 dakika önce

Fenerbahçe, Süper Lig'in 5. haftasında cumartesi günü deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı derbinin hazırlıklarını bugün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe'de dev derbinin hazırlıkları sürüyor, System.String[]

Fenerbahçe, Süper Lig'in 5. haftasında cumartesi günü deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı derbinin hazırlıklarını bugün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri'nde, Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen idman, saat 11.30'da koşu, ısınma ve çabukluk çalışmasıyla başladı. Ardından dörderli gruplara ayrılan futbolcular, ikişerli takımlar halinde dar alanda çift kale maçlarla devam ettirdikleri idmanı, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktaladı.

Sarı-lacivertliler, yarın yapacağı antrenmanla Galatasaray derbisinin hazırlıklarına devam edecek.

(İHA)

Galatasaray, Fenerbahçe, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 02:45 Kaynak: İHA
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