Fenerbahçe'de Diego Rossi, Max Meyer, Berisha ve Min-Jae Kim UEFA listesine alındı

Serdar Dursun sakatlığı nedeniyle listeye alınmazken Fatih Şanlıtürk, Arda Güler ve Melih Bostan UEFA B Listesine eklendi

Caner Erkin ve Steven Caulker ile ilgili transfer görüşmeleri sürüyor

Sinan Gümüş süresiz kadro dışı bırakıldı

İstanbul DHA

Fenerbahçe Kulübü yaptığı bilgilendirme ile hem UEFA listesine eklenen isimleri açıkladı hem de takım içindeki transfer süreçlerini açıkladı.

Sarı-Lacivertli kulübün paylaşımı şöyle oldu:

Takımımıza dair transfer gelişmeleri oldukça kulübümüz tarafından gerekli bilgilendirmeler yapılacaktır."