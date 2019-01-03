Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe'de Dirar, Aatif ve Volkan Kamp Kadrosuna Dahil Edildi

Fenerbahçe'de Dirar, Aatif ve Volkan Kamp Kadrosuna Dahil Edildi

19 dakika önce

Fenerbahçe'de Antalya kamp kadrosu belli oldu.

Fenerbahçe'de Dirar, Aatif ve Volkan Kamp Kadrosuna Dahil Edildi, System.String[]
Fenerbahçe'de Antalya kamp kadrosu belli oldu. Sar-lacivertlilerde affedilen Aatif, Dirar ve Volkan Demirel de sezonun ikinci yarı hazırlıkları için Antalya kampı kadrosuna alındı.

Süper Lig'in ilk yarısında kötü bir performans sergileyerek devreyi 17. sırada tamamlayan Fenerbahçe, bugün Antalya'ya hareket edecek. Takımda kadro dışı kalan ve Teknik Direktör Ersun Yanal'ın gelmesiyle affedilen Aatif Chahechouhe, Nabil Dirar ile bu sabah düzenlenen basın toplantısında, Başkan Ali Koç ve Asbaşkan Semih Özsoy'dan özür dileyen Volkan Demirel de Antalya kamp kadrosuna dahil edildi.

Öte yandan kadro dışı bırakılan ve affedilmeyen Ozan Tufan ise Antalya kampı kadrosuna dahil edilmedi. Genç futbolcu Dereağzı Tesisleri'nde çalışmalarını sürdürüyor.

İşte Fenerbahçe'nin devre arası kampına çağırdığı futbolcular:

"Berke Özer, Erten Ersu, Harun Tekin, Volkan Demirel, Şener Özbayraklı, Maurizio Isla, Martin Skrtel, Roman Neustadter, Diego Reyes, Hasan Ali Kaldırım, İsmail Köybaşı, Jailson, Mehmet Topal, Andre Ayew, Barış Alıcı, Nabil Dirar, Ferdi Kadıoğlu, Yassine Benzia, Mehmet Ekici, Eljif Elmas, Alper Potuk, Mathieu Valbuena, Aatif Chahechouhe, Michael Frey, Islam Slimani, Roberto Soldado." - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 02:42 Kaynak: İHA

Spor
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