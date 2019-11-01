Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe'de Dirar ve Harun sevinci
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Fenerbahçe'de Dirar ve Harun sevinci

6 saat önce

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen idmanda oyuncular, 3 grup halinde 5'e 2 pas çalışması yaptı.

Fenerbahçe'de Dirar ve Harun sevinci, System.String[]

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen idmanda oyuncular, 3 grup halinde 5'e 2 pas çalışması yaptı. Antrenman taktik ve bireysel çalışmalarla sona erdi.


Sakatlıkları geçen Nabil Dirar ve Harun Tekin, takımla çalıştı. Max Kruse ve Adil Rami ise özel program dahilinde antrenman yaptı.


Sarı-lacivertli ekip, İstikbal Mobilya Kayserispor maçı hazırlıklarını yarın sabah yapacağı antrenmanla tamamlayacak. Fenerbahçe, akşam saatlerinde ise Kayseri'ye gidecek.

Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 09:51 
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