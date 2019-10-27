Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe'de divan hazırlıkları tamamlandı
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Fenerbahçe'de divan hazırlıkları tamamlandı

59 dakika önce

- Fenerbahçe'de divan hazırlıkları tamamlandı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a özel video hazırlandıİSTANBUL - Fenerbahçe'de gerçekleştirilecek olan yüksek divan kurulu toplantısında son hazırlıklar tamamlandı.

- Fenerbahçe'de divan hazırlıkları tamamlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a özel video hazırlandı

İSTANBUL - Fenerbahçe'de gerçekleştirilecek olan yüksek divan kurulu toplantısında son hazırlıklar tamamlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı toplantıda Erdoğan için özel bir video hazırlandı.

Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilecek olan Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda tüm hazırlıklar tamamlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fenerbahçe üyeliğinin 25. yılı olması dolayısıyla katılacağı toplantıda Erdoğan için futbolculuk döneminin yer aldığı fotoğraflardan özel bir video hazırlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan saat 14.00'de toplantı salonuna giriş yapacak.

Fenerbahçe'de divan hazırlıkları tamamlandı

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Fenerbahçe, Spor

Haber Yayın Tarihi: 27.10.2019 02:18 Kaynak: İHA
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