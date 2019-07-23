Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe'de divan kurulu toplantısı 27 Temmuz'da yapılacak
Son Dakika Spor Haber

Fenerbahçe'de divan kurulu toplantısı 27 Temmuz'da yapılacak

1 saat önce

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, 27 Temmuz Cumartesi günü yapılacak.

Fenerbahçe'de divan kurulu toplantısı 27 Temmuz'da yapılacak, System.String[]
Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, 27 Temmuz Cumartesi günü yapılacak.
Fenerbahçe Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre yüksek divan kurulu olağan toplantısı, 27 Temmuz Cumartesi günü Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilecek.
Fenerbahçe, Spor

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 12:33 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Taksici tartıştığı yolcusuna bıçakla saldırdı! O anlar kamerada Fenerbahçe'de Eljif Elmas gitti sırada Jailson var! Kurbanlıkların İstanbul'a girişi 27 Temmuz'da başlayacak Eljif Elmas, Fenerbahçe tarihine geçti ama Süper Lig rekorunu kıramadı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.7.2019 14:02:51. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe'de divan kurulu toplantısı 27 Temmuz'da yapılacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]