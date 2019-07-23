Fenerbahçe'de divan kurulu toplantısı 27 Temmuz'da yapılacak
1 saat önce
Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, 27 Temmuz Cumartesi günü yapılacak.
Fenerbahçe Kulübü Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 12:33 Kaynak: AA
Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, 27 Temmuz Cumartesi günü yapılacak.
Fenerbahçe Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre yüksek divan kurulu olağan toplantısı, 27 Temmuz Cumartesi günü Faruk Ilgaz Tesisleri
'nde gerçekleştirilecek.
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