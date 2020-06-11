Fenerbahçe'de dün takım ve teknik heyete yapılan korona virüs test sonuçlarının negatif çıktığı...
Fenerbahçe'de dün takım ve teknik heyete yapılan korona virüs test sonuçlarının negatif çıktığı açıklandı.
Fenerbahçe'de dün takım ve teknik heyete yapılan korona virüs test sonuçlarının negatif çıktığı açıklandı. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi: 11.06.2020 12:05 Kaynak: İHA
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe'de dün takım ve teknik heyete yapılan korona virüs test sonuçlarının negatif çıktığı... - Son Dakika Spor
Son Dakika Juventus, Milan karşısında Cristiano Ronaldo'ya güveniyor Fenerbahçe'de yapılan son koronavirüs testlerinin sonuçları negatif çıktı. Survivor'da Nisa, Sercan'ın aynı takımda olma isteğini "Yapamam" diyerek reddetti Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu'na Ajax talip oldu UEFA, Şampiyonlar Ligi kararını verdi! İstanbul'daki final 2021 yılında seyircili oynanacak PSG'li Marco Verratti, tatilde sigara içerken yakalandı Tenisin kötü çocuğu, ikiz kardeşlerin arasında kaldı Muhammed Salah'ın transferi, Liverpool'da İslamofobi vakalarını azalttı Galatasaraylı Belhanda'nın menajeri: Belhanda, Al Duhail ya da Al Rayyan'a gidecek Ganalı futbolcu Randy Juan Muller, korona nedeniyle Mumbai Havalimanı'nda 74 gün mahsur kaldı Fatih Terim'den başkanlık açıklaması: Asıl sorumluluğum takımı hedefe ulaştırmak İspanya'da yarım kalan Rayo Vallecano-Albacete maçı, 6 ay sonra tamamlandı Michael Jordan, ekibiyle birlikte katıldığı bir etkinlikte 201 kiloluk balık avladı Beşiktaş'ın gündemine gelen kaleci Claudio Bravo, kurtardığı penaltılarla dikkat çekiyor Taraftarlar, Panathinaikos Başkanı Dimitris Giannakopoulos'un evine saldırdı