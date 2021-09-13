Fenerbahçe'de Eintracht Frankfurt maçı hazırlıkları başladı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu ilk maçında deplasmanda karşılaşacağı Almanya Bundesliga ekibi Eintracht Frankfurt müsabakası hazırlıklarına start verdi.

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