Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu bıraktı, sonrasını açıklamadı!

Spor Arena/ Süleyman ARAT | Fenerbahçe'de sportif direktörlük görevinin henüz açıklanmaması 'futbola devam mı edecek?" sorularını beraberinde getirirken Emre Belözoğlu tartışmalara dün veda mektubuyla noktayı koydu. 40 yaşındaki futbolcu profesyonel futbol kariyerini sonlandırdığını şu cümlelerle kamuoyuyla paylaştı: "Zeytinburnuspor minik takımında başlayan futbolculuk hayalimi bugün (dün) itibarıyla Allah'a hamdederek bırakıyorum.

HER ANI KIYMETLiYDi HERKESE TEŞEKKÜRLER

Zeytinburnu, Galatasaray, Inter, Newcastle, A. Madrid ve Başakşehir'e, tüm bu büyük camialara gönül vermişlere, çalıştığım tüm yönetici büyüklerime, teknik direktörler ve ekiplerine, kulüp çalışanları ve kader birlikteliği yaptığım, beraber oynadığım bütün futbolcu abilerime, arkadaşlarım ve kardeşlerime teşekkür ediyorum. Her anı kıymetliydi, sağolun.

ÇUBUKLU iLE MÜCADELE ETMEK BÜYÜK ŞEREFTi

Ve Büyük F.Bahçe... Ne büyük şerefti senin forman için mücadele etmek. Beni sokakta yürürken hep özel hissettiren, benimle ağlayan benimle gülen büyük Fenerbahçe taraftarına şükranlarımı sunuyorum. Sizi asla unutmayacağım. Çalışma fırsatı bulduğum tüm yönetici büyüklerime, hocalarıma, kulüp çalışanlarına ve futbolcu arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum. Sizinle beraber Çubuklu için mücadele etmek büyük bir şerefti, Allah hepinizden razı olsun.'