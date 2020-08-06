Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu, Caner Erkin'i ikna etti!

Beşiktaş'tan ayrılma kararı alan ve Galatasaray ile de ismi anılan Caner Erkin için flaş bir gelişme yaşandı.

EMRE BELÖZOĞLU İKNA ETTİ

TRT Spor'un haberine göre; Emre Belözoğlu, Caner Erkin'le görüşerek kendisini ikna etti.

Fenerbahçe yönetimi tecrübeli futbolcunun menajeriyle bir görüşme günü belirleyecek ve bu aşamadan sonra transferin gerçekleşmesi bekleniyor

Fenerbahçe'de 2010-2016 yılları arası forma giyen 31 yaşındaki sol bek, sarı-lacivertli kulüpte 213 maçta 16 gol, 48 asistlik performans sergilemişti.