Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu, Caner Erkin'i ikna etti! - Son Dakika

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu, Caner Erkin'i ikna etti!

Beşiktaş'tan ayrılma kararı alan ve Galatasaray ile de ismi anılan Caner Erkin için flaş bir gelişme yaşandı.

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu, Caner Erkin'i ikna etti!, System.String[]

Beşiktaş'tan ayrılma kararı alan ve Galatasaray ile de ismi anılan Caner Erkin için flaş bir gelişme yaşandı.

EMRE BELÖZOĞLU İKNA ETTİ

TRT Spor'un haberine göre; Emre Belözoğlu, Caner Erkin'le görüşerek kendisini ikna etti.

Fenerbahçe yönetimi tecrübeli futbolcunun menajeriyle bir görüşme günü belirleyecek ve bu aşamadan sonra transferin gerçekleşmesi bekleniyor

Fenerbahçe'de 2010-2016 yılları arası forma giyen 31 yaşındaki sol bek, sarı-lacivertli kulüpte 213 maçta 16 gol, 48 asistlik performans sergilemişti.

Emre Belözoğlu, Caner Erkin, Fenerbahçe, Beşiktaş, Spor, Son Dakika
Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2020 01:54

Son Dakika Spor Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu, Caner Erkin'i ikna etti! - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

Kardak kahramanlarından Tuğamiral Ercan Kireçtepe SAT Komutanlığı'na atandı Gökhan Gönül'ün eşi Hatice Gönül'ün paylaşımı Fenerbahçe taraftarını heyecanlandırdı MasterChef Türkiye'de bir ilk! 6 kişilik final bu sefer 4 kişiyle oynandı HDP'li belediyenin işten çıkardığı kadın evinde ölü bulundu İçişleri Bakanlığı'ndan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması iddiasına yanıt: Sahte belgelere itibar etmeyin Muharrem İnce parti kurarsa ne kadar oy alır? Ünlü anketçi rakam verdi Kariyerinin ilk Harbiye Açık Hava konserini veren Simge, danslarıyla geceye damga vurdu Kerem Bürsin ve Hande Erçel'in paylaşımları ikili arasındaki aşk dedikodularını güçlendirdi Karaman'da belirli alanlarda sigara içmek, dondurma ve kuruyemiş yemek yasaklandı Teknoloji devi Samsung, yeni Galaxy ürünlerinin tanıtımını yaptı İnsanları Ay ve Mars'a götürecek olan uzay gemisinin prototipi, uçuş testinde başarılı oldu Dünyaca ünlü model Kate Moss, bikinili görüntülenmekten kurtulamadı İzmir'de iki düğünde koronavirüs vakaları tespit edildi! Filyasyon ekipleri çalışmalara başladı Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıköğretim psikolojiyle ilgili kararını açıkladı: Kapatılması daha yararlı olur Çin'de koronavirüsün ardından "Bunya virüs" alarmı: 7 kişi hayatını kaybetti, 60 vaka tespit edildi
Bakan Koca, Konya için söylenen Bakan Koca, Konya için söylenen "Hastaneler yüzde yüz doldu" iddialarına yanıt verdi         
21:23
Uzman isim Beyrut'taki patlama esnasında görülen pembe dumanın kaynağına açıklık getirdi Uzman isim Beyrut'taki patlama esnasında görülen pembe dumanın kaynağına açıklık getirdi         
21:23
Merve Boluğur, kalçasına yaptırdığı yeni dövmeyi paylaşınca beğeniler yağmur olup yağdı Merve Boluğur, kalçasına yaptırdığı yeni dövmeyi paylaşınca beğeniler yağmur olup yağdı         
21:15
Alanyaspor'un yeni teknik direktörü Çağdaş Atan oldu Alanyaspor'un yeni teknik direktörü Çağdaş Atan oldu         
21:04
Lübnan, patlamanın yaralarını sarmaya çalışırken bir yardım eli de Türkiye'den geldi Lübnan, patlamanın yaralarını sarmaya çalışırken bir yardım eli de Türkiye'den geldi         
20:59
Ebru Şallı, tatil paylaşımlarına kötü yorum yapanlara sert çıktı: Kimseye hesap vermeyeceğim Ebru Şallı, tatil paylaşımlarına kötü yorum yapanlara sert çıktı: Kimseye hesap vermeyeceğim         
20:44
Fatih Terim'e Fatih Terim'e "Futbolun mafyası sen misin?" diyen eski futbolcu, tehdit aldığını itiraf etti         
20:33
Eczaneye pompalı tüfekle saldıran zanlı: İçeride kimse yoktu, ilaçlara doğru ateş ettim Eczaneye pompalı tüfekle saldıran zanlı: İçeride kimse yoktu, ilaçlara doğru ateş ettim         
20:07
Birleşik Arap Emirlikleri'nin Acman kentinde bir çarşıda yangın çıktı Birleşik Arap Emirlikleri'nin Acman kentinde bir çarşıda yangın çıktı         
20:01
Arda Turan'dan imza sonrası ilk sözler! Profil fotoğrafını Arda Turan'dan imza sonrası ilk sözler! Profil fotoğrafını "66" ile değiştirdi         
19:23
Son Dakika: Galatasaray, Arda Turan'la resmi sözleşme imzaladı Son Dakika: Galatasaray, Arda Turan'la resmi sözleşme imzaladı         
19:05
Kemalpaşa Belediyesi'nde bir personelde koronavirüs tespit edildi, 30 kişi idari izne çıkarıldı Kemalpaşa Belediyesi'nde bir personelde koronavirüs tespit edildi, 30 kişi idari izne çıkarıldı         
18:41
Kıskançlık krizine giren genç, 8 yaşındaki kardeşini bıçaklayarak öldürdü Kıskançlık krizine giren genç, 8 yaşındaki kardeşini bıçaklayarak öldürdü         
18:34
Son Dakika: Beyrut'u yıkan büyük patlamada ölü sayısı 135'e yükseldi Son Dakika: Beyrut'u yıkan büyük patlamada ölü sayısı 135'e yükseldi         
17:36
Sevilen oyuncu Binnur Kaya, Sevilen oyuncu Binnur Kaya, "Kırmızı Oda" ile ekranlara dönüyor         
17:33
Beyrut'taki patlamanın öncesi ve sonrasında limanın uydu görüntüleri ortaya çıktı! Yıkım çok büyük Beyrut'taki patlamanın öncesi ve sonrasında limanın uydu görüntüleri ortaya çıktı! Yıkım çok büyük         
17:29
Gözaltında kaybolan Uygur Türkü, gönderdiği videoyla Çin zulmü gerçeğini ortaya koydu Gözaltında kaybolan Uygur Türkü, gönderdiği videoyla Çin zulmü gerçeğini ortaya koydu         
16:49
Google, Play Müzik uygulamasını kapatıyor Google, Play Müzik uygulamasını kapatıyor         
16:32
Beyrut'u kana bulayan patlama sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla bölgeye sahra hastanesi kurulacak Beyrut'u kana bulayan patlama sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla bölgeye sahra hastanesi kurulacak         
16:19
15 yaşındaki kız amcasının silahlı saldırı girişiminden son anda kurtuldu 15 yaşındaki kız amcasının silahlı saldırı girişiminden son anda kurtuldu         
15:20
Altının rekor kırmasıyla tarihi Kapalıçarşı'daki sarraflarda yoğunluk oluştu Altının rekor kırmasıyla tarihi Kapalıçarşı'daki sarraflarda yoğunluk oluştu         
14:53
Eski Fenerbahçeli Semih Şentürk, eşiyle denizde öpüşürken objektiflere yansıdı Eski Fenerbahçeli Semih Şentürk, eşiyle denizde öpüşürken objektiflere yansıdı         
14:33
Ankara'da kıskançlık krizi ölüm getirdi! Eşini öldüren adam, patronunu da ağır yaraladı Ankara'da kıskançlık krizi ölüm getirdi! Eşini öldüren adam, patronunu da ağır yaraladı         
14:09
Hindistan Başbakanı Modi, Babür Camisi'ni tapınağa çevirmek için ilk tuğlayı koydu Hindistan Başbakanı Modi, Babür Camisi'ni tapınağa çevirmek için ilk tuğlayı koydu         
14:04
Kayısının başkenti Malatya'da hasat sona eriyor Kayısının başkenti Malatya'da hasat sona eriyor         
12:40
İçişleri Bakanı Soylu: Türkiye'de bugüne kadar yaptığımız en yoğun denetimi gerçekleştireceğiz İçişleri Bakanı Soylu: Türkiye'de bugüne kadar yaptığımız en yoğun denetimi gerçekleştireceğiz         
12:10
Hastanenin güvenlik görevlisi, genç kadını mesajlarla taciz etti: Eşin uyuyorsa kapıyı aç eve geleyim Hastanenin güvenlik görevlisi, genç kadını mesajlarla taciz etti: Eşin uyuyorsa kapıyı aç eve geleyim         
11:44
Trabzonlu vatandaş, 7 yıl önce aldığı minübüsü 150 bin TL harcayıp karavana çevirdi Trabzonlu vatandaş, 7 yıl önce aldığı minübüsü 150 bin TL harcayıp karavana çevirdi         
11:32
2 çocuk annesi telefonuna gelen linke tıklayınca 4 bin 500 lirasından oldu 2 çocuk annesi telefonuna gelen linke tıklayınca 4 bin 500 lirasından oldu         
10:43
115 işlenmiş tarım ürünlerine ek gümrük vergisi getirildi 115 işlenmiş tarım ürünlerine ek gümrük vergisi getirildi         
10:41
Van Gölü'nün sırları ortaya çıkıyor! Batık Rus şilebinin içi 62 sene sonra ilk kez görüntülendi Van Gölü'nün sırları ortaya çıkıyor! Batık Rus şilebinin içi 62 sene sonra ilk kez görüntülendi         
09:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.08.2020 08:15:29. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu, Caner Erkin'i ikna etti! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei