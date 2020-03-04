Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu dümene geçiyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu dümene geçiyor - Son Dakika Spor

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu dümene geçiyor

6 saat önce

TRT Spor'un haberine göre Emre Belözoğlu, saat 18'de yapılacak antrenmana takımın başında çıkacak.

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu dümene geçiyor, System.String[]

TRT Spor'un haberine göre Emre Belözoğlu, saat 18'de yapılacak antrenmana takımın başında çıkacak.

Emre Belözoğlu, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 05:28 
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