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Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu dümene geçiyor
6 saat önce
TRT Spor'un haberine göre Emre Belözoğlu, saat 18'de yapılacak antrenmana takımın başında çıkacak.
TRT Spor'un haberine göre Emre Belözoğlu, saat 18'de yapılacak antrenmana takımın başında çıkacak.
Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 05:28
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