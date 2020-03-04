Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu geri dönüyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu geri dönüyor - Son Dakika Spor

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu geri dönüyor

6 saat önce

Sarı-lacivertli ekipte Ersun Yanal'ın ZTK'da Trabzonspor ile oynanan maçtan sonra görevini bırakması ile gözler takımı kimin çalıştıracağına çevrilmiş durumda.

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu geri dönüyor, System.String[]

Sarı-lacivertli ekipte Ersun Yanal'ın ZTK'da Trabzonspor ile oynanan maçtan sonra görevini bırakması ile gözler takımı kimin çalıştıracağına çevrilmiş durumda. Ligin bitmesine 10 hafta kala Ersun Yanal ile yol ayrımına giden Fenerbahçe Yönetimi, yeni bir hoca bulana kadar takımı yardımcı antrenörler Fatih Yıldız ile Zeki Murat Göle'ye emanet etti.


Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde bugün akşam saatlerinde Denizlispor maçının hazırlıklarına başlayacak sarı-lacivertli ekipte, takımı Fatih Yıldız ile Zeki Murat Göle çalıştıracakken sakatların da durumları netlik kazanmaya başladı.


Fenerbahçe'de kaptan Emre Belözoğlu ile Garry Rodrigues'in sakatlıkları bulunurken ZTK'da Trabzonspor ile oynanacak maçtan önce yapılan son idmanda sakatlık yaşanınca sağlık ekibi bir hayli sıkıntıya düştü. Sarı-lacivertli ekipte, aşırı yüklenme nedeniyle sorun yaşayan Hasan Ali Kaldırım, adale ağrısı nedeniyle riske edilmeyen Serdar Aziz ve kasık ağrısı bulunan Nabil Dirar, Trabzonspor mücadelesinde görev alamamışlardı. Sağlık ekibinin yoğun çaba gösterdiği oyunculardan Emre Belözoğlu, Serdar Aziz, Nabil Dirar'ın Denizlispor maçında görev alması beklenirken Hasan Ali Kaldırım ile Garry Rodrigues'in durumu belirsizliğini koruyor. Sarı-lacivertli ekipte Denizlispor maçı öncesinde cezalı futbol isi bulunmuyor.


FALETTE EN AZ 15 GÜN YOK


Yumuşak dokusunda ezilme, kanama, ödem ve kısmi yırtılma tespit edilen Simon Falette, en az 15 gün takımından ayrı kalacak.


Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Trabzonspor ile mücadele ettiği karşılaşmasının 6'ncı dakikasında Simon Falette, hava topu mücadelesinde Jose Sosa ile çarpışarak ambulansla hastaneye kaldırılmıştı. Tedavisine başlanan Gineli futbolcunun en az 15 gün sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Emre Belözoğlu, Trabzonspor, Ersun Yanal, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 03:48 
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