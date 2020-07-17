Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu ile Nabil Dirar kavga etti mi?

Vodafone Park'ta Beşiktaş ile karşılaşacak Fenerbahçe'de dünkü idmanda gerginlik yaşanırken Emre Belözoğlu, bir pozisyonda Faslı futbolcu Nibal Dirar ile tartıştı.







YUMRUKLAŞMA OLMADI



Tartışmanın ardından kaptan olan Emre Belözoğlu, Nabil Dirar'ı sert şekilde uyardı. Belözoğlu, Dirar'ın üzerine yürüyünce ikili arasındaki tartışma büyüdü. Spor Arena'nın edindiği bilgiye göre; idmanda ikili arasında bir gerilim yaşandı fakat bu yumruklaşma boyutuna gelmedi.



EMRE BELÖZOĞLU'NUN RAPORU MERAK KONUSU



Bilindiği gibi Nabil Dirar, sezon ortasında Fenerbahçe ile sözleşmesini 2022 yılına kadar uzatmıştı. Gelecek sezon Fenerbahçe'de sportif direktör Emre Belözoğlu'nun oyuncuyla ilgili raporu şimdiden merak konusu oldu.



FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA



"Futbol A Takımı oyuncularımızdan Emre Belözoğlu ve Nabil Dirar arasında yaşandığı iddia edilen diyaloga dair bir açıklama zaruri hale gelmiştir. Antrenman sırasında iki oyuncumuz arasında her takımda yaşanabilecek ikili bir tartışma yaşanmıştır. Kaptanımız Emre Belözoğlu takım arkadaşı Nabil Dirar'a daha dikkatli olması konusunda uyarılarda bulunmuştur. Öte yandan, Kaptanımız Emre Belözoğlu tarafından takım arkadaşlarına haberde iddia edilen söylemler kesinlikle sarf edilmemiş, manşetlere taşınan olaylar yaşanmamıştır. Yaşanan tartışma sonrasında oyuncumuz Nabil Dirar, hocamız Tahir Karapınar tarafından tesislere gönderilmiştir. Kamuoyunun Bilgisine Sunarız."



