Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu ilk antrenmanına çıktı
26.03.2021 17:50
Süper Lig'in 32'nci haftasında Yukatel Denizlispor ile mücadele edecek Fenerbahçe'de teknik sorumlu Emre Belözoğlu ilk antrenmanına çıktı.
Süper Lig'in 32'nci haftasında Yukatel Denizlispor ile mücadele edecek Fenerbahçe'de teknik sorumlu Emre Belözoğlu ilk antrenmanına çıktı.
Teknik direktör Erol Bulut ile yolların ayrılmasının ardından spotif direktör Emre Belözoğlu, teknik sorumlu olarak göreve getirildi. Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde saat 17.00'de başlayan çalışmada Emre Belözoğlu, yeni görevi ile takımın başında yer aldı. Belözoğlu, idman öncesinde takımla bir araya gelerek toplantı gerçekleştirdi. Sarı-lacivertli ekip daha sonra ligin 32'nci haftasında oynayacakları Denizlispor karşılaşmasının hazırlıklarına başladı.
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