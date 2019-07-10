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Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu kampa katıldı

1 saat önce

Geçen yıl forma giydiği Medipol Başakşehir Kulübü ile tekrar sözleşme yapmayarak eski takımı Fenerbahçeye dönen Milli Futbolcu Emre Belözoğlu, sarı-lacivertli takımın kamp yaptığı Topuk Yaylası'na geldi.

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu kampa katıldı, System.String[]
Emre Belözoğlu, Fenerbahçe, Spor
Geçen yıl forma giydiği Medipol Başakşehir Kulübü ile tekrar sözleşme yapmayarak eski takımı Fenerbahçeye dönen Milli Futbolcu Emre Belözoğlu, sarı-lacivertli takımın kamp yaptığı Topuk Yaylası'na geldi.
İstanbul'dan özel araçla Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Topuk Yaylası Tesisleri'nde gelen milli futbolcuyu, teknik direktör Ersun Yanal, idari menajer Volkan Ballı, takım arkadaşları, U19 takımı oyuncuları, teknik kadro ve tesis çalışanları tarafından karşılandı.
Özellikle A takımı ile aynı kampta sezon hazırlıklarını sürdüren U19 takımının genç oyuncuları tarafından gösterilen ilgiden mutlu olduğu görülen deneyimli oyuncu, genç futbolcular ile bol bol fotoğraf çektirdi.
"Yuvama döndüğüm için çok mutluyum"
Burada Fenerbahçe TV'ye konuşan Emre, çok farklı ve çok güzel bir heyecan yaşadığını söyledi.
Tekrar takımla Topuk Yaylasında bulunmanın mutluluk verici olduğunu vurgulayan Emre, "Yuvama döndüğüm için çok mutluyum. Bu ortamı yaşamak, antrenmanlara çıkmak, Kadıköy'e çıkmak çok farklı duygular. Bunları yaşamak için sabırsızlanıyorum." dedi.
Sezon öncesi hazırlık dönemlerinin önemine vurgu yapan Belözoğlu, şunları söyledi:
"Şimdi önümüzde iyi bir hazırlanma süreci var. Milli takımdan dolayı hocamız bize diğer arkadaşlarımıza göre birer hafta fazla izin verdi. Ben de bir gün önceden gelmek istedim. Yarın çalışmalar başlayacak. Profesyonel bir futbolcu için sezon başı antrenmanları çok önemlidir. Ersun Hocanın antrenmanları da biraz ağırdır. Ona adapte olmak için elimden gelen her şeyi yapacağım. Görevimizin bilincinde, yapmamız gerekenleri bilerek iyi bir kamp olur inşallah benim için de arkadaşlarım için de."
"Tecrübelerimizi aktaracağız "
Enerjiyi yukarı çekecek doğru karakterde oyuncularla beraber başarının yakalanabileceğini vurgulayan tecrübeli futbolcu, görevinin kulüp kültürünü ve aidiyetini takım arkadaşlarına anlatmak olduğunu şu sözlerle ifade etti:
"Yönetimimiz, hocamız beraber hareket ederek bazı oyuncuları içeriye mutlaka dahil edeceklerdir. Bizim de görevimiz Kulübümüzün kültürünü, aidiyetini yeni gelen arkadaşlarımıza anlatmak. Kulübümüzün değerlerini, taraftarımızın beklentilerini, camiamızın isteklerini onlara doğru şekilde anlatmak, sahada ve saha dışında onlara yardımcı olmak. Bunun için burada olacağız. Önceliğimiz tabii ki saha içi olacak çünkü bizden beklenti yüksek. Fenerbahçe'nin olduğu her yerde hedef her zaman şampiyonluk ve kupadır. Hatta bazen burada şampiyonluklar da yetmez. O yüzden oyuncu arkadaşlarımıza, yeni gelen arkadaşlarımıza elimizden geldiğince tecrübelerimizi aktaracağız. Çünkü tecrübe daha fazla hata yapanda biraz daha fazla oluyor. Ben arkadaşlarıma göre biraz daha fazla hata yaptığım için biraz daha fazla tecrübeliyim. O yüzden elimden geldiğince onlara hem saha içinde hem de saha dışında yardımcı olacağım, bundan önce yaptığım gibi."
Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 12:41 Kaynak: AA
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