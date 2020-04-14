Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun yerine dümene Luiz Gustavo geçecek

Spor Arena/Süleyman ARAT - Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun sezon sonunda futbolu bırakması beklenirken, yıldız oyuncunun takım kaptanlığı konusunda halefi olması için yönetime, lider ruhu ve karizmasıyla dikkat çeken Luiz Gustavo'yu tavsiye ettiği öğrenildi.

Kaptanlık pazubandını resmen takması durumunda Gustavo, F. Bahçe tarihinde Toni Schumacher ve Alex de Souza'dan sonra bu unvana sahip 3. yabancı olacak.

Sarı lacivertlilerin de başta O. Lyon olmak üzere birçok talibi bulunan Gustavo'yu satmayıp, tam tersine yeni sezonda sorumluluk üstlenmesini bekledikleri gelen bilgiler arasında.