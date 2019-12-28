Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu şoku! - Son Dakika
Son Dakika Spor Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu şoku! - Son Dakika Spor

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu şoku!

6 saat önce

Fenerbahçe, Süper Lig'de ilk yarının 17'nci ve son haftasında yarın Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu şoku!, System.String[]

Fenerbahçe, Süper Lig'de ilk yarının 17'nci ve son haftasında yarın Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.


Can Bartu Tesisleri'nde saat 11.30'daki antrenman, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından 3 gruba ayrılan oyuncular 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.


Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, bugün saat 16.30'da Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla Trabzon'a, oradan da kara yoluyla Rize'ye geçecek.


EMRE BELÖZOĞLU KADRODA YOK


Sarı lacivertli takımda kaptan Emre Belözoğlu'nun sakatlığı sebebiyle Çaykur Rizespor maçının kadrosuna alınmadığı belirtildi.


Geçtiğimiz günlerde Hürriyet Gazetesi Fenerbahçe Muhabiri Süleyman Arat'a konuşan deneyimli futbolcu, Çaykur Rizespor karşısında forma giymesinin zor olduğunu ifade etmişti.


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Çaykur Rizespor, Emre Belözoğlu, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 03:16 
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