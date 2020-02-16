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Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu şoku
6 saat önce
Fenerbahçe'de MKE Ankaragücü'ne karşı oynanan Süper Lig'in 22'nci hafta mücadelesinde sakatlanan Emre Belözoğlu'nun sol bacağının iç kısmındaki kasın zarında yırtık tespit edildi.
Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 11:00 Kaynak: DHA
Fenerbahçe'de MKE Ankaragücü'ne karşı oynanan Süper Lig'in 22'nci hafta mücadelesinde sakatlanan Emre Belözoğlu'nun sol bacağının iç kısmındaki kasın zarında yırtık tespit edildi.
Mücadelenin 2'nci yarısında Tolga Ciğerci'nin yerine oyuna dahil olan Emre Belözoğlu karşılaşmanın 66'ncı dakikasında yaşadığı sakatlık nedeniyle yerini Ferdi Kadıoğlu'na bıraktı. Sarı lacivertli kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Emre Belözoğlu'nun sol bacağının iç kısmındaki kasın zarında yırtık tespit edildi. Kasta da minimal yırtık var. Tedavisine başlandı."
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