Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu şoku - Son Dakika
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Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu şoku

6 saat önce

Fenerbahçe'de MKE Ankaragücü'ne karşı oynanan Süper Lig'in 22'nci hafta mücadelesinde sakatlanan Emre Belözoğlu'nun sol bacağının iç kısmındaki kasın zarında yırtık tespit edildi.

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu şoku, System.String[]

Fenerbahçe'de MKE Ankaragücü'ne karşı oynanan Süper Lig'in 22'nci hafta mücadelesinde sakatlanan Emre Belözoğlu'nun sol bacağının iç kısmındaki kasın zarında yırtık tespit edildi.

Mücadelenin 2'nci yarısında Tolga Ciğerci'nin yerine oyuna dahil olan Emre Belözoğlu karşılaşmanın 66'ncı dakikasında yaşadığı sakatlık nedeniyle yerini Ferdi Kadıoğlu'na bıraktı. Sarı lacivertli kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Emre Belözoğlu'nun sol bacağının iç kısmındaki kasın zarında yırtık tespit edildi. Kasta da minimal yırtık var. Tedavisine başlandı."


- İstanbul
Emre Belözoğlu, MKE Ankaragücü, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 11:00 Kaynak: DHA
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