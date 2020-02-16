Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu şoku! 20 dakikada sakatlık... - Son Dakika
Son Dakika Spor Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu şoku! 20 dakikada sakatlık... - Son Dakika Spor

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu şoku! 20 dakikada sakatlık...

54 dakika önce

Sarı-lacivertlilerde oyuna 2. yarıda dahil olan tecrübeli oyuncu Emre Belözoğlu, baldırını tutarak oyuna 67. dakikada kenara gelmek istediğini belirtti.

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu şoku! 20 dakikada sakatlık..., System.String[]

Sarı-lacivertlilerde oyuna 2. yarıda dahil olan tecrübeli oyuncu Emre Belözoğlu, baldırını tutarak oyuna 67. dakikada kenara gelmek istediğini belirtti.


Emre Belözoğlu'nun yerine teknik direktör Ersun Yanal, Ferdi Kadıoğlu'nu oyuna sürdü.


Emre Belözoğlu, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 04:30 
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