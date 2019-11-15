Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu takımla çalıştı!
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Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu takımla çalıştı!

6 saat önce

Kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki antrenmana futbolcuların, pas ve pres çalışmasıyla başladığı belirtildi.

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu takımla çalıştı!, System.String[]

Kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki antrenmana futbolcuların, pas ve pres çalışmasıyla başladığı belirtildi. Antrenmanın hücum çalışmasıyla sona erdiği ifade edildi.


A Milli Futbol Takımı'ndan dönen kaptan Emre Belözoğlu'nun antrenmanda takımla çalıştığı aktarıldı. Max Kruse ve Vedat Muric'in ise özel program dahilinde çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.


Sarı-lacivertliler, BtcTurk Yeni Malatyapsor maçının hazırlıklarına yarın Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek.

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Can Bartu Tesisleri, Emre Belözoğlu, Fenerbahçe, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 02:02 
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