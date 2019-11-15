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Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu takımla çalıştı!
6 saat önce
Kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki antrenmana futbolcuların, pas ve pres çalışmasıyla başladığı belirtildi.
Kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki antrenmana futbolcuların, pas ve pres çalışmasıyla başladığı belirtildi. Antrenmanın hücum çalışmasıyla sona erdiği ifade edildi.
A Milli Futbol Takımı'ndan dönen kaptan Emre Belözoğlu'nun antrenmanda takımla çalıştığı aktarıldı. Max Kruse ve Vedat Muric'in ise özel program dahilinde çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.
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Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 02:02
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