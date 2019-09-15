Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe'de emre kadroda yok
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Fenerbahçe'de emre kadroda yok

11 dakika önce

Fenerbahçe, Süper Lig'in 4'üncü haftasında yarın Aytemiz Alanyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Fenerbahçe'de emre kadroda yok, System.String[]
Fenerbahçe, Süper Lig'in 4'üncü haftasında yarın Aytemiz Alanyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.
Can Bartu Tesisleri'nde, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde saat 10.30'da başlayan idmanda futbolcular ilk olarak koşu, ısınma ve çabukluk hareketleri yaptı. Daha sonra 3 gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması gerçekleştirdi. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.
Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, öğle saatlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla Alanya'ya hareket edecek.
EMRE BELÖZOĞLU KADRODA YOK
Bu arada tecrübeli futbolcu Emre Belözoğlu, sakatlığı nedeniyle maç kafilesinde yer almadı. Ayrıca Erten Ersu, Hasan Ali, Isla, Moses, Mehmet Ekici, Muhammed, Oytun ve Okan da kadroda bulunmuyor.
Fenerbahçe'nin Alanyaspor kafilesinde şu isimler yer aldı;
"Harun, Altay, Sadık, Zanka, Serdar, Adil, Murat, Nabil, Jailson, Gustavo, Ozan, Tolga, Tolgay, Miha, Alper, Max, Ferdi, Deniz, Garry, Vedat, Mevlüt"


Aytemiz Alanyaspor, Fenerbahçe, Sabah, Spor

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 01:00 Kaynak: DHA
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