Fenerbahçe'de Erol Bulut dönemi 232 gün sürdü - Son Dakika

Fenerbahçe'de Erol Bulut dönemi 232 gün sürdü

26.03.2021 11:19
Fenerbahçe'de Erol Bulut dönemi 232 gün sürdü, System.String[]

Fenerbahçe ile yolları ayrılan teknik direktör Erol Bulut'un sarı-lacivertli takımdaki kariyeri toplam 232 gün sürdü.

Fenerbahçe ile yolları ayrılan teknik direktör Erol Bulut'un sarı-lacivertli takımdaki kariyeri toplam 232 gün sürdü.

Yeni Malatyaspor ve Aytemiz Alanyaspor ile ligde başarılı sezonlara imza atan Erol Bulut, sezon başında sarı-lacivertli takımla 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Yapılan birçok transferle sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla giren Fenerbahçe, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde ligde ilk 7 maçında mağlubiyet yaşamadı.

Kadıköy'de İttifak Holding Konyaspor'a karşı 8. haftada alınan sonuçla Fenerbahçe'deki ilk mağlubiyetini yaşayan Bulut, 13. haftaya kadar zor bir dönem geçirdi ve ilk kez ismi tartışılmaya başlandı.

Söz konusu süreçte İttifak Holding Konyaspor karşılaşması da dahil olmak üzere 6 maçta 2 galibiyet 4 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe, 14. haftada Medipol Başakşehir'i mağlup ederek bu sürece nokta koydu.

Aldığı bu kritik galibiyetle yükselişe geçen sarı-lacivertliler, 9 haftada 8 galibiyet ve 1 beraberlik yaşayarak 25 puan topladı.

Söz konusu süreçte liderliğe yükselen Erol Bulut yönetimindeki Fenerbahçe, sahasında Galatasaray'ı ağırladı.

Galatasaray'ı mağlup etmesi durumunda liderliğini perçinleme ve rakipleriyle puan farkını iyiden iyiye artırma şansı bulunan Erol Bulutlu Fenerbahçe, sahasında rakibine boyun eğince büyük yıkım yaşadı.

Sarı-lacivertli taraftarlar, bu karşılaşmanın ardından özellikle sosyal medyada teknik direktör Erol Bulut'u ilk defa istifaya davet etti.

Galatasaray maçından sonra kötü bir grafik sergileyen Fenerbahçe, söz konusu dönemde oynadığı 8 lig maçında 3'er galibiyet ve mağlubiyet ile 2 beraberlik yaşadı.

Sarı-lacivertliler, bu süreçte Ziraat Türkiye Kupası'ndan da elenerek taraftarını büyük hayal kırıklığına uğrattı.

Yaşanan bu dönemin ardından 5 Ağustos 2020 tarihinde göreve getirilen teknik direktör Erol Bulut'un, 25 Mart 2021'de görevine son verildi.

Böylece sezon başında 2 yıllık sözleşme imzalanan Bulut'un Fenerbahçe kariyeri 232 gün sürebildi.

Ligde 1,97 puan ortalaması

Fenerbahçe, Erol Bulut yönetiminde ligde 1,97 puan ortalaması yakaladı.

Genç teknik adamla ligde 30 maça çıkan sarı-lacivertliler, söz konusu karşılaşmalarda 18 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşadı.

Ligde 54 gol atan Erol Bulut yönetimindeki Fenerbahçe, kalesinde ise 31 gol gördü ve 1,97'lik puan ortalaması elde etti.

Kupa serüveni kısa sürdü

Fenerbahçe, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde Ziraat Türkiye Kupası'nda da bekleneni veremedi.

Kupanın ilk maçlarında sırasıyla alt lig ekiplerinden Sivas Belediyespor ve Karacabey Belediyespor ile karşılaşan ve turları geçen sarı-lacivertliler, son 16 turunda Kasımpaşa ile karşılaştı.

Rakibini elemesine rağmen oyun olarak olumsuz eleştiriler alan Erol Bulut'un öğrencileri, çeyrek finalde ise çok kötü bir sezon geçiren Medipol Başakşehir'e elenerek hayal kırıklığı yaşattı.

Kadıköy'de tarihin en kötü sezonu

Fenerbahçe, teknik direktör Erol Bulut döneminde iç sahada tarihinin en kötü sezonunu yaşadı.

Kadıköy'de bu sezon 15 lig maçına çıkan sarı-lacivertliler, 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 mağlubiyete imza attı.

Tarihi boyunca sahasında bir sezonda 6 maç kaybetmeyen Fenerbahçe, henüz sezon tamamlanmadan 6 kez mağlup oldu.

Fenerbahçe, söz konusu sürede kupada Medipol Başakşehir'e de yine Kadıköy'de elenirken, sahasında Beşiktaş ve Galatasaray'a karşı oynadığı derbilerden de boynu bükük ayrıldı.

Liderlikte 3 hafta

Fenerbahçe, Erol Bulut ile bu sezon ligde 3 hafta liderlik sevinci yaşadı.

Sezona 7 maçlık yenilmezlik serisiyle başlayan sarı-lacivertliler, ilk kez liderliği 7. haftada elde etti.

İttifak Holding Konyaspor yenilgisiyle liderliği rakiplerine bırakan sarı-lacivertliler, Medipol Başakşehir maçıyla başlayan ve 9 maçlık yenilmezlik serisi elde edilen dönemde ise 2. kez zirveye çıktı.

Ligin 22. ve 23. haftasında da liderlik koltuğunda oturan Erol Bulut'un öğrencileri, Galatasaray mağlubiyetinin ardından ise bir daha zirveye ulaşamadı.

Ekibiyle de yollar ayrıldı

Fenerbahçe, sezon başında Erol Bulut ile sarı-lacivertli takıma katılan teknik heyetle de yollarını ayırdı.

Bulut'un teknik ekibinde bulunan Mehmet Yozgatlı, Pantelis Pantelopoulos, Michael Kraft ve İbrahim Kemal Menderes'in yanı sıra danışmanı Volkan Küçük'ün de Fenerbahçe kariyeri sona erdi.

Deplasmanda tarihi sezon

Fenerbahçe'nin, Erol Bulut yönetiminde en büyük kazanımları ise deplasmanlarda oldu.

İç sahada oldukça kötü bir görüntü sergileyen Fenerbahçe, Erol Bulut ile deplasmanda ise tarihi bir sezon geçirdi.

Deplasmanda gösterdiği performansla dikkati çeken Fenerbahçe, rakiplerine 15 maçta sadece 1 kez boyun eğdi. Sarı-lacivertliler, söz konusu karşılaşmalarda 11 galibiyet ve 3 beraberlikle 36 puan elde etmeyi başardı.

Erol Bulut ve ekibi 2.40 puan ortalamasıyla, deplasmanda Brezilyalı çalıştırıcı Carlos Alberto Parreira'nın 2.41'lik puan ortalamasından sonra Fenerbahçe tarihindeki en başarılı sonuca imza attı.

Galatasaray, Erol Bulut, Fenerbahçe, Kadıköy, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Fenerbahçe'de Erol Bulut dönemi 232 gün sürdü - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Hrant Dink davasında karar çıktı; FETÖ elebaşı Gülen ve Zekeriya Öz dahil 13 sanığın dosyası ayrıldı Son Dakika! Hrant Dink davasında karar çıktı; FETÖ elebaşı Gülen ve Zekeriya Öz dahil 13 sanığın dosyası ayrıldı Oyuncu Nur Fettahoğlu, 8 yıldır evli olduğu Levent Veziroğlu ile 2. kez boşandı Oyuncu Nur Fettahoğlu, 8 yıldır evli olduğu Levent Veziroğlu ile 2. kez boşandı Avrasya Tüneli'nde doğum yapan anne o anları anlattı: 2 kişi girdik, 3 kişi çıktık Avrasya Tüneli'nde doğum yapan anne o anları anlattı: 2 kişi girdik, 3 kişi çıktık Evlilik baskılarına dayanamayan Buket Aydın, Emir Sarıgül ile ayrıldı Evlilik baskılarına dayanamayan Buket Aydın, Emir Sarıgül ile ayrıldı Son Dakika: Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Hüseyin Aydın'ın görevi sona erdi Son Dakika: Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Hüseyin Aydın'ın görevi sona erdi Bugün seçim olsa Z kuşağı hangi partiye oy verir? Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'nı ikiye katladı Bugün seçim olsa Z kuşağı hangi partiye oy verir? Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'nı ikiye katladı Türkiye'yi temsil etmek için Beyrut'a giden model Duygu Çakmak, yanında 100 kutu pişmaniye götürdü Türkiye'yi temsil etmek için Beyrut'a giden model Duygu Çakmak, yanında 100 kutu pişmaniye götürdü Şiddet gördüğü kocasını öldüren kadını, kızı idam etti Şiddet gördüğü kocasını öldüren kadını, kızı idam etti
80 yaşındaki Emmy ödüllü oyuncu Jessica Walter, uykusunda yaşamını yitirdi 80 yaşındaki Emmy ödüllü oyuncu Jessica Walter, uykusunda yaşamını yitirdi         
11:47
Fenerbahçe'de Erol Bulut ayrılığının perde arkası ortaya çıktı! Fenerbahçe'de Erol Bulut ayrılığının perde arkası ortaya çıktı! "Hakkınızı helal edin" diyerek vedalaştı         
11:30
Tombalada kaybeden adam kaçak kumarhaneyi ihbar etti Tombalada kaybeden adam kaçak kumarhaneyi ihbar etti         
11:04
Vaka sayısı bir türlü düşmüyor! Ramazan ayının bir bölümünde Vaka sayısı bir türlü düşmüyor! Ramazan ayının bir bölümünde "tam kapanmaya" gidilebilir         
10:39
Kiriş otu toplamak için dağa giden adam ölü bulundu Kiriş otu toplamak için dağa giden adam ölü bulundu         
10:03
Joe Biden'ın Türkiye ile ilgili açıklamalarda bulunduğu basın toplantısına önündeki liste damga vurdu Joe Biden'ın Türkiye ile ilgili açıklamalarda bulunduğu basın toplantısına önündeki liste damga vurdu         
09:45
Türkiye'ye ulaşan 1 milyon 500 bin BioNTech aşısı ilk olarak öğretmenlere uygulanacak! Sırada asker ve polisler var Türkiye'ye ulaşan 1 milyon 500 bin BioNTech aşısı ilk olarak öğretmenlere uygulanacak! Sırada asker ve polisler var         
09:17
İlişki vaadiyle çağırdıkları kişileri gasp eden çeteye İlişki vaadiyle çağırdıkları kişileri gasp eden çeteye "Yarasa Kız" operasyonu: 115 gözaltı         
09:07
Nihal Candan, saldırıya uğrayan kardeşi Bahar Candan'ın son halini paylaştı Nihal Candan, saldırıya uğrayan kardeşi Bahar Candan'ın son halini paylaştı         
07:25
Anne olma hayali kuran Hatice, sevgilisinden hamile kaldığı sinyalini verdi Anne olma hayali kuran Hatice, sevgilisinden hamile kaldığı sinyalini verdi         
00:26
Acun Ilıcalı'nın yakın arkadaşı koronadan hayatını kaybetti Acun Ilıcalı'nın yakın arkadaşı koronadan hayatını kaybetti         
23:48
Oyuncu Luran Ahmeti, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Oyuncu Luran Ahmeti, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti         
23:05
Eski halinden eser kalmayan Arda Kural, son hali ile sevenlerini üzdü Eski halinden eser kalmayan Arda Kural, son hali ile sevenlerini üzdü         
18:59
Denetlemeye takılan aracın ses sistemi polisi şaşkına çevirdi Denetlemeye takılan aracın ses sistemi polisi şaşkına çevirdi         
17:58
Antalya'da üstsüz İstanbul Sözleşmesi protestosu Antalya'da üstsüz İstanbul Sözleşmesi protestosu         
16:46
Engelli genci öldüresiye döven 'Delikanlı' Fırat durmuyor! Aranırken kavgada yakalandı Engelli genci öldüresiye döven 'Delikanlı' Fırat durmuyor! Aranırken kavgada yakalandı         
16:34
Bursa'da sokak ortasında sapık dehşeti yaşayan genç kızın ifadesi ortaya çıktı Bursa'da sokak ortasında sapık dehşeti yaşayan genç kızın ifadesi ortaya çıktı         
15:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2021 12:05:14. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Fenerbahçe'de Erol Bulut dönemi 232 gün sürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei