Fenerbahçe'de Erol Bulut'tan Mame Thiam yorumu

Erol Bulut'un açıklamaları şu şekilde:

"4-0 kazandık, güzel ama ufak eksiklikleri göz ardı etmememiz lazım, daha da iyi olmamız lazım. Thiam bugün iyi oynadı, kanatta oynadı. Kanatta keyifli hissettiğini bize gösterdi. Diğer futbolcularımıza da bakarsak, herkes elinden geleni yaptı."

Mame Thiam'ın açıklamaları şu şekilde:

Burada olduğum için gerçekten mutluyum. Koronavirüs salgını olduğu için üzgünüm, taraftarların bu maçta olmasını isterdim. Antrenmanda çalıştıklarımızı sahada oynadık, bence iyi iş çıkardık. Lige iyi başlamak adına çalışmaya devam edeceğiz.

Michael Frey'in açıklamaları şu şekilde:

Bu güzel statta tekrar oynadığım için çok mutluyum. Elimden gelen her şeyi vermek istiyorum.