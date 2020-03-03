Fenerbahçe'de Ersun Yanal açıkladı "Yönetim rica etti..." - Son Dakika
Son Dakika Spor Fenerbahçe'de Ersun Yanal açıkladı 'Yönetim rica etti...' - Son Dakika Spor

Fenerbahçe'de Ersun Yanal açıkladı "Yönetim rica etti..."

6 saat önce

Ersun Yanal, şu sözleri kullandı;İstişare sonucu buradayım. Hafta içinde, daha önce de süre gelen bir süreç sonunda bu kararı aldım. Yönetimden bir ricada bulundular, bunun sonucunda buradayımDirar, Hasan Ali, Rodrigues, bunların sakatlıkları devam ediyor.

Fenerbahçe'de Ersun Yanal açıkladı

Ersun Yanal, şu sözleri kullandı;


İstişare sonucu buradayım. Hafta içinde, daha önce de süre gelen bir süreç sonunda bu kararı aldım. Yönetimden bir ricada bulundular, bunun sonucunda buradayım


Dirar, Hasan Ali, Rodrigues, bunların sakatlıkları devam ediyor. Serdar'ın aldığı bir darbe sonucunda sorunu var, riske etmedik.


2 ayaklı maçlar, bunların formatı farklı. Bugünkü maçın sonucu, 2. maçı vermez, 2. maçta bakalım sonuç ne olur, orada artık ben başarılar dilemek durumundayım. Fenerbahçe'nin ihtiyacı olan her platformda olduğu gibi, bugün de sonuç için mücadele edeceğiz.

Ersun Yanal, Fenerbahçe, Hasan Ali, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 08:54 
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