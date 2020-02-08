Fenerbahçe'de Ersun Yanal'dan Alanyaspor maçı uyarıları! - Son Dakika
Son Dakika Spor Fenerbahçe'de Ersun Yanal'dan Alanyaspor maçı uyarıları! - Son Dakika Spor

Fenerbahçe'de Ersun Yanal'dan Alanyaspor maçı uyarıları!

6 saat önce

Spor Arena / Süleyman ARAT - Özellikle duran toplarda çok başarılı olduğu net biçimde belli olan Akdeniz ekibinin kornerleri adeta penalty kadar tehlikeli.

Fenerbahçe'de Ersun Yanal'dan Alanyaspor maçı uyarıları!, System.String[]

Spor Arena/ Süleyman ARAT - Özellikle duran toplarda çok başarılı olduğu net biçimde belli olan Akdeniz ekibinin kornerleri adeta penalty kadar tehlikeli. Sağ bek ve sol bekleri çok etkili oynayan Alanyaspor'a kanatlardan yüklenmek çok zor olduğu için Ersun Yanal rakibi ortadan delip gole gitme planları yapıyor.


KORNER'E FRİKİKLERE DİKKAT


Akdeniz'in turuncu yeşil ekibinin gollerin çoğunu korner atışlarından bulduğunu tespit eden Yanal ve ekibi rakibe duran top kallandırmamak için defans oyuncularına uyarıda bulundu. Kornarleri daha Bakasetas veya Baiano ile kullanan Alanyaspor, yüksek top hakimiyeti olan Fernandes, Ceyhun, Welinton ve Caulker'in kafasından gol arıyor. Bu durumda korner atışlarına özel önlem alması beklenen Yanal'ın defans hattına dikkat çağrısında bulundu.


ORTA SAHADA BASKIYA DİRENÇ


Alanyaspor'un orta sahada rakibe baskı uygulayıp hataya zorladığı önceki maçlarında net biçimde ortaya çıkarken savaşçı oyun yapısıyla Siopsis'in Gustavo, Kruse ve Ozan üzerinde kuracağı baskı denemelerine dikkat çekti.


CISSE HAVADAN ZAYIF


Alanyaspor'un golcüsü Cissenin hava toplarında oldukça etkisiz ama birebirlerde çok etkili olduğu bilinirken Fenerbahçe'de Kruse'nin oynadığı stilde forvet arkası oynayan Bakasetas'ta toplara çok sert vuran ve dikkat edilmesi gereken etkili bir oyuncu. Sol açık Fernandes ise rakibini birebirde çok hızlı geçip içeri kat ederek kaleye şut vuran veya direk gol pası veren bir oyuncu olarak çok dikkat edilmesi gereken oyuncuların başında geliyor.


ÖN LİBEROLARA BASKI KURUP OYUN KURDURMA


Stoper olmasına rağmen bir ön libero gibi çok etkiyi biçimde geriden olun kuran Welinton ve Alanyaspor'da adeta ikinci baharını yaşayan Ceyhun Gülselam'ın da topla olnayıp oyun kurmalarını önlemek için özellikle Vedat Muriqi'in presi büyük önem taşıyor. Takımın diğer önemli isme de kaptan Efecana mutlak markaj gerekiyor. Aksi halde hızlı ataklarla hep Efecan'ı görmek mümkün.


Aytemiz Alanyaspor, Ersun Yanal, Akdeniz, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 10:29 
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