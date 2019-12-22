Fenerbahçe'de Ersun Yanal'dan Beşiktaş kanatlarına önlem! - Son Dakika
Son Dakika Spor Fenerbahçe'de Ersun Yanal'dan Beşiktaş kanatlarına önlem! - Son Dakika Spor

Fenerbahçe'de Ersun Yanal'dan Beşiktaş kanatlarına önlem!

6 saat önce

Spor Arena / Süleyman ARAT | Fenerbahçe'deki geleceği açısından büyük önem taşıyan Beşiktaş derbisine özel önlemler alarak çıkacağı netleşen teknik direktör Ersun Yanal, öncelikle rakibin kanatlarını etkisiz hale getirmeyi planlıyor.

Fenerbahçe'de Ersun Yanal'dan Beşiktaş kanatlarına önlem!, System.String[]

Spor Arena/ Süleyman ARAT | Fenerbahçe'deki geleceği açısından büyük önem taşıyan Beşiktaş derbisine özel önlemler alarak çıkacağı netleşen teknik direktör Ersun Yanal, öncelikle rakibin kanatlarını etkisiz hale getirmeyi planlıyor.


Beşiktaş'ın sağ kanadında görev yapan Gökhan-Diaby ve solda oynayan Rebocho-Caner ikililerinin formda olmalarını dikkate alan Yanal'ın, sağ bekte Isla'nın önünde Ozan'ı, solda Dirar'ın önünde de Deniz'i oynatması bekleniyor.


EMRE FORM TUTTU


ayrıca son 3 haftadır formunda gerileme gözlenen Emre Belözoğlu'nun da bu maça özel olarak hazırlandığı ve fizik kondisyon açısından çok iyi durumda olduğu ifade edildi.


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Ersun Yanal, Fenerbahçe, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 08:51 
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