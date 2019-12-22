Fenerbahçe'de Ersun Yanal'dan Beşiktaş kanatlarına önlem!

Spor Arena/ Süleyman ARAT | Fenerbahçe'deki geleceği açısından büyük önem taşıyan Beşiktaş derbisine özel önlemler alarak çıkacağı netleşen teknik direktör Ersun Yanal, öncelikle rakibin kanatlarını etkisiz hale getirmeyi planlıyor.



Beşiktaş'ın sağ kanadında görev yapan Gökhan-Diaby ve solda oynayan Rebocho-Caner ikililerinin formda olmalarını dikkate alan Yanal'ın, sağ bekte Isla'nın önünde Ozan'ı, solda Dirar'ın önünde de Deniz'i oynatması bekleniyor.



EMRE FORM TUTTU



ayrıca son 3 haftadır formunda gerileme gözlenen Emre Belözoğlu'nun da bu maça özel olarak hazırlandığı ve fizik kondisyon açısından çok iyi durumda olduğu ifade edildi.



Spor Arena İddaa İçerik Uzmanı Cengiz İzmitli, haftanın maçlarını değerlendirdi...



Content Video - MevzuBahis | 21-22 Aralık 2019 İddaa tahminleri



