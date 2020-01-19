Fenerbahçe'de Ersun Yanal'dan Damien Comolli açıklaması! - Son Dakika
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Fenerbahçe'de Ersun Yanal'dan Damien Comolli açıklaması!

6 saat önce

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, sportif direktörlük görevinden istifa eden Damien Comolli hakkında kısa bir açıklama yaptı.

Fenerbahçe'de Ersun Yanal'dan Damien Comolli açıklaması!, System.String[]

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, sportif direktörlük görevinden istifa eden Damien Comolli hakkında kısa bir açıklama yaptı.


Yanal, Gaziantep'i 2-0 mağlup ettikleri maçın ardından "Fenerbahçe'nin sportif direktörlüğünden istifa eden Damien Comolli'nin gidişi sizi kötü etkiledi mi?" şeklindeki soruya yanıt verdi.


"SORUNUMUZ OLMADAN ÇALIŞTIK"


Tecrübeli teknik adam, "Fenerbahçe bu sürecin içinde çok kişiyle beraber oldu. Başkanımız bu konuyla ilgili detaylı bir açıklama yaptı. Ben değerli arkadaşımıza başarılar diliyorum. Bizim herhangi bir sorumunuz olmadan kulübümüzün şartlarında çalıştık. Onun dışında çok söyleyeceğim şey yok. Bizler oynadığımız futbola odaklanan ve bunun için çalışan insanlarız" dedi.


Ersun Yanal, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 12:07 
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