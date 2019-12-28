Fenerbahçe'de Ersun Yanal'dan uyarı: "Kontratak tuzağına dikkat" - Son Dakika
Son Dakika Spor Fenerbahçe'de Ersun Yanal'dan uyarı: 'Kontratak tuzağına dikkat' - Son Dakika Spor

Fenerbahçe'de Ersun Yanal'dan uyarı: "Kontratak tuzağına dikkat"

6 saat önce

Spor Arena / Süleyman ARAT - Deplasman karnesi son derece kötü olan Fenerbahçe, yarın Rize'de bu tabloyu tersine çevirmeyi hedefliyor.

Fenerbahçe'de Ersun Yanal'dan uyarı:

Spor Arena/ Süleyman ARAT - Deplasman karnesi son derece kötü olan Fenerbahçe, yarın Rize'de bu tabloyu tersine çevirmeyi hedefliyor.


Özellikle kendi evinde kontratak futbolu oynayan Anadolu takımları karşısında çok zorlanan sarı lacivertli takım, dış sahada ligin en başarısız ekipleri arasında yer alıyor. Bu sezon deplasmanda 8 karşılaşma yapan Fenerbahçe, bu maçların sadece 2'sini kazanırken, 3'ünü kaybetti, 3'ünde berabere kaldı. Toplanan 9 puana karşılık 15 puan kaybedildi.


Boldrin 4, Oğulcan 3 gol attı


Sarı lacivertlilerin yarın karşılaşacağı Çaykur Rizespor da ligin en başarılı kontratak takımlarından biri. Sol bek Melnjak, ön libero Vetrih ve on numara Boldrin'le top kapıp Samudio, Oğulcan ve Aminu ile hızlı hücumlara çıkan yeşil mavililer, geçen hafta bu oyun anlayışıyla BtcTurk Yeni Malatyaspor deplasmanında 2-0 galip geldi. Ligde Rizespor'un en etkili hücum silahları, 13 maçta 4 gol atan Boldrin ve 13 karşılaşmada 3 gol, 2 asist kaydeden Oğulcan oldu.


'Daha önceki hataları tekrarlamayalım'


Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, hafta içinde yaptırdığı idmanlarda rakibin bu özelliklerine dikkat çekti. Rizespor'un oyunu kendi alanında kabul edip ani hücumlarla gol arayacağını ifade eden Yanal, "Deplasmanlarda kötü tablomuzu tersine çevirmek elimizde. Rize'de daha önceki hataları tekrarlamamalıyız. Ne olursa olsun defansta az adamla yakalanmamalıyız. Orta saha oyuncularımız hücumdayken kaybı yapmamalı" uyarısında bulundu.


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Ersun Yanal, Fenerbahçe, Rizespor, Rize, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 08:46 
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