Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe'de Ersun Yanal döndü! Luiz Gustavo takımla çalıştı...
Son Dakika Spor Fenerbahçe'de Ersun Yanal döndü! Luiz Gustavo takımla çalıştı... - Son Dakika Spor

Fenerbahçe'de Ersun Yanal döndü! Luiz Gustavo takımla çalıştı...

6 saat önce

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın koşu, ısınma ve pas çalışmalarıyla başladığı belirtildi.

Fenerbahçe'de Ersun Yanal döndü! Luiz Gustavo takımla çalıştı..., System.String[]

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın koşu, ısınma ve pas çalışmalarıyla başladığı belirtildi.


Daha sonra 2 gruba ayrılan futbolcuların, 5'e 2 çalışmasının ardından defans ve hücum varyasyonları üzerinde durduğu ifade edildi.


Geçirdiği operasyon sebebiyle 2 gün istirahat eden teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, Luiz Gustavo'nun takımla çalıştığı, Vedat Muric ile Max Kruse'nin ise özel program uyguladığı kaydedildi.


Fenerbahçe, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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Can Bartu Tesisleri, Luiz Gustavo, Ersun Yanal, Fenerbahçe, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 04:03 
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