Fenerbahçe'de Ersun Yanal İçin İmza Töreni Düzenlendi

Fenerbahçe Kulübü, yeni teknik direktörü Ersun Yanal için imza töreni düzenledi.

Fenerbahçe Kulübü, yeni teknik direktörü Ersun Yanal için imza töreni düzenledi.



Ülker Stadı'nda düzenlenen imza törenine Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un yanı sıra yöneticiler ve sportif direktör Damien Comolli de katıldı.



Burada açıklamalarda bulunan Ali Koç, sözlerine dünkü karşılaşmada tribünden düşerek yaralanan taraftar Emre Soner Ergen hakkında bilgi vererek başladı.



Emre Soner Ergen'in beyin ve omurilik olmak üzere 2 ameliyat geçirdiğini dile getiren Ali Koç, ameliyatların iyi geçtiğini ifade etti.



İmza töreninin dünkü maçı kazanamamaları nedeniyle istedikleri olumlu atmosferde başlamadığını aktaran Koç, "16. hafta itibarıyla hiç arzu etmediğimiz, beklemediğimiz, tahmin etmediğimiz bir durumdayız. Transfer yanlışı gibi ifadelerle bu durumu anlatmamız mümkün değil. Dünkü maçta da olduğu gibi bu, hayatın akışına aykırı. Bu işin içine nasıl girdiysek, bir şekilde çıkacağız. Top çizgiyi geçmediği zaman ağzınızla kuş tutsanız futbolun haftalık skorları her şeyin önüne geçiyor." ifadelerini kullandı.



Futbol açısından olumsuz tablonun yanı sıra kulüpte çok değerli yeniliklerin yapıldığına değinen Ali Koç, şöyle devam etti:



"Biz büyük bir camiayız. Binlerce insan bu camiaya hizmet ediyor. Milyonlarca taraftarı var ve 9 branşta rekabet ediyoruz. Eğitim kurumları var. Fenerbahçe denilince akla gelen birçok şey var. Futbolcularımıza da söyledim, futbol dışındaki herkes ağzıyla kuş tutsa, bir noktada futbolda başarı gelmezse diğer her şey göz ardı edilebiliyor. Futbolda istediğiniz sonuçlar gelmediği zaman her şey göz ardı edilebiliyor."



"Cocu'nun ayrılış rakamları iddia edildiği gibi değil"



Ali Koç, sarı-lacivertli ekibin eski teknik direktörü Phillip Cocu'nun tazminatının 1 yıllık olduğunu ve Hollandalı çalıştırıcının bunda ciddi bir indirime gittiğini söyledi.



Teknik direktör değişikliğine gitmedikleri için ayrılma şartlarını belirlemelerine rağmen kağıda dökmediklerini vurgulayan Koç, şunları aktardı:



"Cocu'nun ayrılış rakamları iddia edildiği gibi değildi. Hoca değişikliğine gitmediğimiz için ayrılma şartlarını belirlememize rağmen kağıda dökmemiştik. Geçen hafta bunu yaptık. Üç yıllık tazminat hiçbir zaman söz konusu değildi. Tazminatı 1 yıllıktı, onda da ciddi bir şekilde indirim yaptı. Medeni insanlar olarak yollarımızı ayırdık. Burada aşı tutmadı. Koeman'a da özellikle teşekkür etmek istiyorum. Kendisi takımın liderliğini ele aldıktan sonra özellikle ilk üç maçta müthiş bir liderlik yaptı."



Sezona şampiyonluk sözüyle başlamadıklarını ancak içinde bulundukları durumu da tahmin edemediklerini ifade eden Fenerbahçe Kulübü Başkanı Koç, şöyle konuştu:



"Beş yıldır şampiyon olamadık. 'Önümüzdeki 6 senede 3-4 şampiyonluk alırsak başarıdır.' dedik. Değişimin zaman alacağını biliyorduk ama hiç bu kadar acılı, sancılı, sakıncalı olacağını tahmin etmiyorduk. Taraftarlarımız içinde bulunduğumuz durum ne olursa olsun desteklerini esirgemiyor. Var güçleriyle takımı ve yönetimi desteklemeye çalışıyorlar.



Dün, hafta içi olmasına ve soğuk havaya rağmen derbi gibi bir atmosfer vardı. Mahcubuz, üzgünüz ama bu durumdan hep beraber çıkacağız. Şu an içinde bulunduğumuz durum dışarıdaki hava gibi. Yağmurlu ve sisli ama yarın güneş açacak. Güneş açması için Ersun hocamız burada. Tribünlerin uzun süredir istediği bir isim. Kendisiyle 1,5 yıllık ve opsiyonlu bir sözleşme yaptık. 'Opsiyon sizin olsun.' dedi. Biz de 'Şampiyonsan bu sözleşme zaten uzayacak.' dedik. Avukat kullanmadı, menajer bulunmadı görüşmede. Kendisi sözleşmeye bakmayı dahi tercih etmedi. 'Fenerbahçe'de yarım kalmış bir işim var, en büyük hayalim 4. yıldızı takmak.' dedi. Başka bir şey istemedi, transfer bile istemedi.



Devre arasında transfer yapacağız, gerekirse gözümüzü karartacağız. Aslında biz önümüzdeki sezonu belki de şimdiden kazanmış olacağız. Bu sezonki hedef, en iyi şekilde ligi bitirmek ve önümüzdeki yılı kurgulamak. Hocamıza kağıda dökülmüş bir hedef vermedik. 'İkinci yarı 17 maç var, ikinci yarının ilk 3'ünde olalım.' dedik. Türkiye Kupası hedefimiz de söz konusu."



"11,9 milyon avro bütçemiz var"



Ali Koç, finansal fair play kriterleri gereğince sarı-lacivertlilerin devre arasında 11,9 milyon avroluk bir bütçesinin bulunduğunu belirtti.



Teknik direktör Ersun Yanal ile kadro dışı kalan oyuncuları istişare etmediklerini dile getiren Koç, "Hocamız gelmeden önce planlamamız vardı. Bunların bir kısmı satın alma, bir kısmı kiralama. İçinde bulunduğumuz duruma en çok uyacak model, 18 ay kiralayıp satın alma opsiyonu yapmak." diye konuştu.



"Finansal fair play kurallarına uyamayacağız"



Ali Koç, finansal fair play kurallarına uyamayacaklarını belirtti.



Kulübün bu kurallara uyması için bu sene 60 milyon avro kar etmesi gerektiğini ve bunun mümkün olmadığını vurgulayan Koç, "Daha evvel de ifade ettiğim gibi biz ağzımızla kuş tutsak finansal fair play kurallarına uyamayacağız. Bunu UEFA nasıl yorumlayacak göreceğiz. Finansal fair play, Türk kulüpleri üzerinde arzu ettiği başarıyı sağlayamamıştır ama Türkiye, Avrupa kupaları dışında kalmamalı." ifadelerini kullandı.



"Gözümüzü karartacağız"



Transfer konusunda "Gözümüzü karartacağız." diyen Ali Koç, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Gözümüzü karartmak şöyle; belki de Avrupa'ya gitmektense önümüzdeki yıl şampiyon olacak kadroyu kurmak amacımız olacak. Hiçbir harcama yapmasak da biz bugün finansal fair play'i yerine getiremiyoruz. Yaş ortalamamızı azaltabildik ve asgari maaş ortalamalarını indirmek istiyorduk. Önümüzdeki sezon 14 oyuncunun sözleşmesi bitiyor. Adımlar atarken bu 2 kriteri göz önünde bulunduruyoruz. Devre arasında da elden çıkartacağımız oyuncular olacaktır, onlar da maaş yükünü azaltacaktır. Tüm bunları dengeleyerek, belirlediğimiz pozisyon ve isimleri hocamıza sunacağız. Hep beraber nihai kararımızı vereceğiz."



"Comolli'den memnunuz"



Başkan Ali Koç, kulübün sportif direktörü Damien Comolli'den memnun olduklarını kaydetti.



Sportif direktörlük müessesine sonuna kadar inandıklarını belirten Koç, "Kurumsal futbol organizasyonu olacaksa, bu müessese ile olabilir. Hocalar değişse de değişmeyen konular vardır. Scouting, analiz, medikal sağlık gibi konular. Bu müessese devam edecektir. Comolli'den memnun olduğum yanlar da olmadığım yanlar da var. Sizin bazı mecralarda yazdığınız şekilde değil. Memnun olmadığım kısım, takım olamadık, takım ruhunu yakalayamadık, Fenerbahçelilik ruhunu aşılayamadık. Diğer taraftan memnunuz ve aynı şekilde devam edeceğiz." şeklinde görüş belirtti.



Elit oyunculardan aldıkları performansın hayal kırıklığı yaşattığını dile getiren Ali Koç, "Dört elit oyuncu aldık. Andre Ayew, İslam Slimani, Yassine Benzia ve Diego Reyes. Bazı yaşadıklarımız futbol mantığıyla izah edilmiyor. 10 numara pozisyonu birinci tercihimiz değildi. Giuliano'nun satışından sonra sınırlı vaktimiz vardı ve Benzia'yı aldık. Reyes'in bonservisi yoktu. 2-3 sene oynatır yüksek bedellere satarız diye aldık. Şu anda Meksika Milli Takımı'nda oynuyor, oranın kaptanı. Ancak 'Hayal kırıklığı mı?' derseniz, evet. Bu sonuçları almak kimsenin aklının ucundan geçmezdi. Giuliano ve Josef de Souza'nın yerlerini dolduramadık." diye konuştu.



"Yabancı hocayla devam etmek istiyorduk"



Ali Koç, sezon başında planlarının yabancı teknik direktörle yola devam olduğunu vurguladı.



Ersun Yanal hakkında daha önce görüşlerini ilettiğini ve o zaman Phillip Cocu'nun takımın başında olduğunu hatırlatan Koç, şunları aktardı:



"Cocu ile yollarımızı ayırma gibi bir karar söz konusu değildi. Cocu'ya sabır göstermemiz gerektiğini düşünüyordum. 10'uncu haftada bu kararımızdan dönmemiz gerektiğini düşündük. Asla, 'Asla' diyen bir insan değilim. 'Bugün olmayacak, yarın da olmayacak, ne konuştuk ne de konuşmayı planlıyoruz.' demişim. Hocamız hakkında 'Medyada PR çalışması yapılıyor.' demiştim. Taraftarlardan bu sevdaya son vermesini rica etmişim. Söylediğim en ağır şey ise 'Ersun hoca ile uzun vadeli bir proje yapacağımızı düşünmüyorum.' olmuş.



Evet fikir değiştirdik, o zaman doğru fikir oydu. Ersun hocamız planlarımızda yoktu, yabancı hoca ile devam etmek istiyorduk. Yabancı hoca ısrarımız şöyleydi; ne yazık ki spor medyamız; spora, gençliğe katma değer oluşturmaktan ziyade daha yıkıcı, yapıcılıktan uzak, güzelliği değil, olumsuzluğu öne çıkaran ve 5-6 kişinin kurguladığı bir dünyada sevdiğini parlatan, sevmediğini yıpratan bir dünyada olduğu için ben yabancı hocayı tercih etmiştim.



Hocamızla görüştükten sonra kafamdaki tüm soruları istişare ettim. Aldığım cevaplardan memnun oldum. Hocamız, kafamdaki soru işaretlerini net bir şekilde, zaman zaman kızarak sildi. Hata yaptıysak, hata yaptık ama şimdi yeni bir başlangıç yaptık. Çok kötü gidiyorduk, sağlıklı bir karar vermeden, geleceğe dair bir şey yapmadan önce alternatiflerimizi inceledik. Türkiye liginin DNA'sını bilen bir hoca olması gerektiğini düşündük. Psikolojik açıdan Ersun hocadan başkası karşımıza çıkmıyordu."



Ersun Yanal: "Umutlarla birlikteyiz"



Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Ersun Yanal, sarı-lacivertli kulüpte umutları gerçekleştirmek için beraber olduklarını söyledi.



"Fenerbahçe'nin büyüklüğü, sportif hedeflerinin ötesindedir." ifadesini tekrarlayan Yanal, "Fenerbahçe, Türkiye'nin en büyük sivil toplum örgütüdür. Türk sporunun lokomotifidir. Bugün bulunduğu yer, sadece futbolla yorumlanacak kadar sığ olmamalıdır. Koç ailesinin Türk sporunun içinde olması, ülkemiz adına büyük şans. 4'üncü yıldızı takacağız. Takım olarak hep beraber el ele büyük taraftarımızın desteğiyle bu şampiyonluğu alacağız. Başka alternatif olduğunu düşünmüyorum. Bu ailenin içinde olmaktan mutluyum. Bunu sonuçlarla pekiştirmek istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.



"Şampiyon dediğim tek takım Fenerbahçe oldu"



Ersun Yanal, ligin ikinci yarısındaki puan cetvelinde zirvede yer alacaklarını iddia etti.



Ligi kaçıncı sırada bitireceklerini kestiremediğini, Fenerbahçe'nin kültürüne yakışır bir futbol oynayacaklarını belirten Yanal, "Ortaya koyduğumuz oyunu kazanmak için zamana ihtiyacımız var. Her oyunun kendi dayanıklılığı ve kondisyonu var. (2010-2011 sezonu ile ilgili) 2013-2014 sezonunda Fenerbahçe'de görev yaptım. O zaman da 'Şampiyon oldu.' dediğim tek takım Fenerbahçe oldu. Ben onun dışında şampiyonluktan bahsetmedim." diyerek sözlerini tamamladı.

Son Dakika » Spor » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Transfer Bütçemiz 11,9 Milyon Euro

Erdoğan'ın Başdanışmanı'ndan Fenerbahçe Yönetimine Sert Sözler

Salı Günleri Site İçinde Kuryeyi Gören Kaçacak Yer Arıyor

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulundan Beşiktaş'a Kötü Haber